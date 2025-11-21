Σητεία: Συνελήφθη 58χρονη που διατηρούσε 23 γάτες σε ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης

Μία 58χρονη συνελήφθη χθες στη Σητεία για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Ευζωίας των ζώων συντροφιάς, καθώς διαπιστώθηκε ότι διατηρούσε 23 γάτες σε ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης, οδηγώντας στην παθητική τους κακοποίηση.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποιούν αστυνομικοί του Κλιμακίου Ελέγχων Προστασίας Ζώων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου σε ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς για την τήρηση των κανόνων ευζωίας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σητείας, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε χώρους του σπιτιού της 58χρονης.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η 58χρονη διατηρούσε 23 γάτες σε ακατάλληλες για την υγιεινή και τη διαβίωση τους συνθήκες με συνέπεια την παθητική κακοποίηση τους. Σε βάρος της επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα.

Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας.