Κακοκαιρία: Εκτεταμένα προβλήματα στη Δυτική Ελλάδα με πλημμύρες και κατολισθήσεις – Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ 

Εκτεταμένα προβλήματα σημειώνονται στη δυτική Ελλάδα, εξαιτίας της κακοκαιρίας, ενώ μηνύματα από το 112 έχουν σταλεί σε πολλές περιοχές, με κάποιες από αυτές να έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Συγκεκριμένα, το «112» έχει ηχήσει σε Ιωάννινα, Τζουμέρκα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία, Άρτα και Τρίκαλα, ενημερώνοντας για έντονα φαινόμενα και αυξημένο κίνδυνο κατολισθήσεων. Παράλληλα, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Ζαγορίου, ο Δήμος Φιλιατών και ο Δήμος Ζηρού, δήμοι που έχουν πληγεί από τα τελευταία έντονα καιρικά φαινόμενα. Σημειώνεται ότι το ίδιο ισχύει και για την βόρεια Κέρκυρα.

Σοβαρά προβλήματα από κατολισθήσεις παρατηρούνται σε όλη την Ήπειρο λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που πλήττουν την περιοχή τις τελευταίες ημέρες με τις Αρχές να προειδοποιούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Στις 367 οι κλήσεις στην Πυροσβεστική σε Ιόνιο και Ήπειρο

Σε 367 ανέρχονται οι κλήσεις που έχει δεχθεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος σήμερα από τις πρώτες πρωινές ώρες έως τις 16:30 λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Ηπείρου.

Οι κλήσεις αφορούν αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και παροχές βοηθείας.

Αναλυτικά:

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει δεχτεί 180 κλήσεις, κυρίως για τις περιοχές Σιδάρι, Άγιος Στέφανος Αυλιωτών, Ρόδα και Κασσιόπη, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 18 αντλήσεις υδάτων και επτά κοπές δέντρων.

Στην Περιφέρεια Ηπείρου, το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει δεχτεί 187 κλήσεις, σε Ιωάννινα, Πρέβεζα, Φιλιππιάδα και Τζουμέρκα, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 30 αντλήσεις υδάτων, 17 κοπές δέντρων και τρεις παροχές βοηθείας.

«Είναι πολύ μεγάλος ο όγκος του νερού που κατεβαίνει από τα ξεροπόταμα και από τα καμμένα» λέει ο δήμαρχος Ζηρού

Για πολύ δύσκολη κατάσταση κάνει λόγο μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Ζηρού Γιώργος Γιολδάσης. «Είναι πολύ μεγάλος ο όγκος του νερού που κατεβαίνει από τα ξεροπόταμα και από τα καμμένα.

Όλα τα μηχανήματα του Δήμου, της Πολιτικής Προστασίας και ιδωτών βρίσκονται στην περιοχή. Υπάρχουν πλημμυρισμένα σημεία στην Παλιά Φιλιππιάδα» περιγράφει.

Διακοπή κυκλοφορίας στον δρόμο Κοζάνης – Λάρισας εξαιτίας πτώσης βράχων

Στη διακοπή της κυκλοφορίας κάθε είδους οχήματος από το 45ο χλμ στη διασταύρωση Λιβαδερού μέχρι το 51ο χλμ κοντά στο Σαραντάπορο, στα όρια της ΠΕ Λάρισας τής Εθνικής οδού Κοζάνης – Λάρισας, προχώρησε η Τροχαία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κοζάνης.

Κατολισθήσεις βράχων στο οδόστρωμα και πλημμυρικά φαινόμενα εξαιτίας της συνεχούς βροχόπτωσης υποχρέωσαν τις τοπικές αρχές να προχωρήσουν στην απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο έως ότου τα συνεργεία της ΠΕ Κοζάνης καταφέρουν να αποκαταστήσουν το πρόβλημα.

Σύμφωνα με την Τροχαία Κοζάνης, που βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές για περιοχές της Π.Ε. Λάρισας και οχήματα μέχρι 3,5 τόνων:

Μέσω της επαρχιακής οδού Λιβαδερού, Λουτρού Δ. Ελασσόνας και Ε.Ο. Γρεβενών – Λάρισας.

Μέσω της επαρχιακής οδού Σερβίων – Ελάτης, Παλιουριάς, Δεσκάτης και Ε.Ο. Γρεβενών – Λάρισας).

Για οχήματα άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων:

Μέσω της Ε.Ο. Γρεβενών – Λάρισας από τον κόμβο της Εγνατίας οδού.

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Μήνυμα από το 112 εστάλη στα Μετέωρα Τρικάλων. «Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Δημοτική Ενότητα #Μετεώρων στην Περιφερειακή Ενότητα #Τρικάλων περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες», αναφέρεται στο μήνυμα.

Μήνυμα από το 112 εστάλη και στην Άρτα, στο οποίο αναφέρεται: «Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στη Δημοτική Ενότητα #Άρτας της Περιφερειακής Ενότητας #Άρτας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες».

Νωρίτερα, μήνυμα εστάλη και στη Θεσπρωτία. «Ενεργοποίηση Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στη Δημοτική Ενότητα Φιλιατών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα.

Το 112 ήχησε και στην Πρέβεζα, λόγω της κακοκαιρίας, με το μήνυμα να αναφέρει: «Ενεργοποίηση. Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στις Δημοτικές Ενότητες Ζηρού και Πρέβεζας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Νωρίτερα, μήνυμα μέσω του 112 εστάλη λόγω της κακοκαιρίας και στα Τζουμέρκα. «Ενεργοποίηση. Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στις Δημοτικές Ενότητες Γεωργίου Καραΐσκάκη και Κεντρικών Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

Στα όριά της γέφυρα από τον ορμητικό χείμαρρο στα Τζουμέρκα – Δείτε βίντεο

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, λόγω της κακοκαιρίας. Η συνεχιζόμενη έντονη βροχόπτωση έχει προκαλέσει καταπτώσεις βράχων και παράσυρση φερτών υλικών σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου.

Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία, ενώ τα μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν αδιάκοπα για να αποκαταστήσουν την πρόσβαση όπου υπάρχουν προβλήματα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύει το Forecast Weather, η γέφυρα στην περιοχή Χριστοί στα βόρεια Τζουμέρκα βρίσκεται στα όριά της. Ο χείμαρρος περνά με ορμή, με τη στάθμη του νερού να είναι ανεβασμένη.

Πριν από λίγη ώρα, το μεσημέρι της Παρασκευής (21/11), ήχησε το 112 στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. «Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες» αναφέρεται μεταξύ άλλων στο μήνυμα.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι δήμοι Ζηρού, Ζαγορίου και Φιλιατών

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκαν ήδη τρεις δήμοι της Ηπείρου, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις.

Είναι πολύ πιθανό τις επόμενες ώρες να ακολουθήσουν ανάλογες αποφάσεις και για άλλες περιοχές της Ηπείρου, καθώς η κακοκαιρία είναι σε εξέλιξη και τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται.

Ο Δήμος Ζηρού, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, τίθεται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις πλημμύρες που σημειώθηκαν.

Η διάρκεια της κήρυξης ορίζεται σε τρεις μήνες, έως τις 9 Φεβρουαρίου 2026, ενώ η άρση της θα γίνει αυτόματα με τη λήξη της περιόδου.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τίθεται καιο Δήμος Ζαγορίου, μετά τα έντονα φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 19 και 20 Νοεμβρίου. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες αλλά και κατολισθήσεις σε πολλά σημεία του ορεινού οδικού δικτύου.

Η απόφαση ισχύει έως τις 19 Φεβρουαρίου 2026.

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης τίθεται και μέρος του Δήμου Φιλιατών, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.

Η απόφαση αφορά όλες τις περιοχές που δεν βρίσκονται ήδη σε έκτακτη ανάγκη, εξαιρώντας:

τη Δημοτική Κοινότητα Σαγιάδας

και τις Κοινότητες Πλαισίου, Φιλιατών, Φανερωμένης, Ριζού, Μαλουνίου και Ξεχώρου.

Οι περιοχές αυτές υπέστησαν σοβαρά προβλήματα από τις βροχοπτώσεις της 19ης και 20ης Νοεμβρίου 2025.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η βόρεια Κέρκυρα – Αναβάλλονται και οι αθλητικές διοργανώσεις

Να κηρυχθεί ο δήμος βόρειας Κέρκυρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αποφασίστηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο του Δήμου παρουσία του περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, του δημάρχου Γ. Μαχειμάρη και της ηγεσίας της Π.Υ.

Στην ίδια σύσκεψη αποφασίστηκε μετά και τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσε η χθεσινοβραδινή θεομηνία, να μείνουν και τη Δευτέρα κλειστά τα σχολεία, αλλά και να αναβληθούν οι αθλητικές διοργανώσεις του Σαββατοκύριακου. Κατολισθήσεις, καταπτώσεις βράχων, αποκλεισμένους δρόμους και πλημμυρικά φαινόμενα στη βόρεια Κέρκυρα, είναι ο απολογισμός της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε τα ξημερώματα στο νησί.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα αντιμετωπίζουν τα χωριά Καρουσάδες, Βελονάδες, Σιδάρι, όπου κλιμάκια της Πολιτικής Προστασίας επιχειρούν για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία στους δρόμους. Μια ολόκληρη πλαγιά κατέρρευσε στο σημείο όπου βρίσκεται το αστυνομικό τμήμα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρές ζημιές σε περιπολικά και αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στο χώρο.