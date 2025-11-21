Λαμία: Μάρμαρο έπεσε στο πεζοδρόμιο την ώρα που περνούσαν μαθητές – Δείτε το βίντεο

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

ΜΑΡΜΑΡΟ

Ένα μεγάλο μάρμαρο αποκολλήθηκε από την είσοδο πολυκατοικίας στο κέντρο της Λαμίας, το μεσημέρι της Παρασκευής 21/11, την ώρα που περνούσαν μαθητές.

Συγκεκριμένα, ένα μεγάλο μάρμαρο αποκολλήθηκε από την οδό Αμαλίας με Καποδιστρίου, την ώρα μάλιστα που σχολούσαν τα σχολεία και από το σημείο περνούσαν μαθητές του 2ου ΕΠΑΛ.

Το βαρύ μάρμαρο έπεσε με δύναμη στο πεζοδρόμιο με τους αυτόπτες μάρτυρες να εκφράζουν την ανακούφισή τους που δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ζημιές. Το βαρύ μάρμαρο έπεσε με δύναμη στο πεζοδρόμιο, δίπλα ακριβώς από τα ταξί που είναι σταθμευμένα στην οδό Αμαλίας, σύμφωνα με το lamiareport.

Έντρομοι οι επαγγελματίες αλλά και όσοι βρισκόντουσαν κοντά στο σημείο που έπεσε το μάρμαρο, προσπαθούσαν να καταλάβουν τι είχε συμβεί. Βλέποντας το μέγεθος του, κατάλαβαν πόσο τυχεροί στάθηκαν που δεν ήταν από κάτω εκείνη την ώρα, αλλά και που τα σπασμένα κομμάτια του δεν προκάλεσαν κάποια ζημιά στα οχήματα τους που ήταν σταθμευμένα στο σημείο.

Αυτόπτες μάρτυρες μίλησαν για το περιστατικό

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δίδυμες διάσημες αδελφές «έφυγαν» την ίδια ημέρα: «Είχαν αποφασίσει να τελειώσουν τη ζωή τους μαζί»

Βιταμίνη D: Πότε μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα νεφρά – Ποια τα συμπτώματα

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενοικίου: Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια – Βήμα- βήμα η διαδικασία για τους ...

IRIS: Υποχρεωτική από την 1η Δεκεμβρίου η αποδοχή πληρωμών – Οι τεχνικές αλλαγές και όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσει...

Η «σιωπηλή» δύναμη του κουμπιού «Αποθήκευση στο τηλέφωνο» του Google Wallet – Και γιατί πρέπει να τη γνωρίζετε!

Τεστ προσωπικότητας: Το φαγητό που σας ελκύει περισσότερο αποκαλύπτει τον αληθινό σας εσωτερικό εαυτό
περισσότερα
15:41 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Την Τρίτη απολογούνται οι 4 συλληφθέντες για το κύκλωμα που έκανε δεκάδες διαρρήξεις και κλοπές οχημάτων

Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη στον ανακριτή πήραν οι τέσσερις συλληφθέντες ύ...
15:26 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες πέφτουν από μπαλκόνι και καταλήγουν τραυματισμένοι – Βίντεο ντοκουμέντο

Άσχημη κατάληξη είχε για δύο διαρρήκτες η προσπάθειά τους να αφαιρέσουν κοσμήματα και χρήματα ...
14:55 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Πρέβεζα: Δραματική επιχείρηση απεγκλωβισμού αλόγου στην Φιλιππιάδα – Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

Το μεγαλείο ενός ανθρώπου φαίνεται στα δύσκολα, και αυτό ακριβώς επιβεβαίωσαν τα δραστήρια μέλ...
14:30 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Σε αναβρασμό αγρότες και κτηνοτρόφοι – Πανελλαδική σύσκεψη αύριο στη Νίκαια Λάρισας

Αγρότες από όλη την Ελλάδα θα συμμετάσχουν στην Πανελλαδική Σύσκεψη που οργανώνει η Πανελλαδικ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα