Λαμία: Στο παρά πέντε αποσοβοήθηκε πυρκαγιά στα γραφεία του τοπικού Ευρθρού Σταυρού – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΛΑΜΙΑ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Παραλίγο να γίνει μεγάλη ζημιά το βράδυ της Δευτέρας (27/10/25) στο χώρο όπου στεγάζεται το Παράρτημα Λαμίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού επί των οδών Μετεώρων και Κραββαρίτου στο παρκάκι της Νέας Άμπλιανης.

Λαμία: Έπεσε δέντρο σε κεντρικό σημείο της πόλης λόγω των ισχυρών ανέμων – ΦΩΤΟ

Συγκεκριμένα λίγο έλειψε να εκδηλωθεί πυρκαγιά στο σημείο ηλεκτρικής παροχής του κτιρίου.

ΛΑΜΙΑ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Το ευτύχημα είναι ότι εκείνο το χρονικό σημείο έτυχε να φτάνουν στο χώρο, η Πρόεδρος Μαριάνθη Ντούβα με την Αντιπρόεδρο Βούλα Μπαλή και να προλάβουν το κακό ειδοποιώντας συγχρόνως την Αστυνομία και τον Δήμο Λαμιέων.

Οι δύο κυρίες βρισκόντουσαν εθελοντικά, όπως κάθε εβδομάδα, στο Νοσοκομείο Λαμίας και κινήθηκαν βράδυ προς το γραφείο του ΕΕΣ, ώστε να πάρουν τη σημαία και να τη δώσουν στις εθελόντριες για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, όταν ξαφνικά είδαν να βγαίνουν καπνοί από τη σκεπή και να μυρίζει έντονα καμένο.

Σύμφωνα με την κα Ντούβα έτρεξαν στο σημείο και είδαν να βγάζει καπνούς το σημείο παροχής έχοντας γεμίσει καπνούς όλο το κτίριο. Όπως αναφέρει η κα Ντούβα στο LamiaReport πρόκειται για ξεκάθαρη δολιοφθορά, καθώς είχαν αρπάξει φωτιά χαρτιά και πευκοβελόνες που ήταν επίτηδες συσσωρευμένα γύρω από το καλώδιο το οποίο και κάηκε εξωτερικά και όχι από μέσα!

«Μας έστειλε κυριολεκτικά ο Θεός και προλάβαμε την καταστροφή», λέει στο LamiaReport η Πρόεδρος του Παραρτήματος Λαμίας ΕΕΣ. «Την ώρα που φτάναμε στο σημείο οι καπνοί είχαν περικυκλώσει το κτίριο. Προλάβαμε και σταματήσαμε το κακό και ειδοποιήσαμε αμέσως την αστυνομία. Επίσης άνθρωπος του Δήμου Λαμιέων ήρθε στο σημείο και μόνωσε το καλώδιο ενώ μπήκαν και κορδέλες μέχρι να αναλάβουν οι τεχνικές υπηρεσίες την καλύτερη προστασία της παροχής».

Όπως προσθέτει η κα Ντούβα, δεν είναι η πρώτη φορά που ο χώρος γίνεται στόχος βανδαλισμών. Το κτίριο καθημερινά βρίσκεται με χυδαία γκράφιτι, ενώ τόσο στο χώρο όσο και στη γύρω δημόσια περιουσία, καταγράφονται βανδαλισμοί!

«Αυτό που με στενοχωρεί είναι, επειδή βλέπω νέα παιδιά να συναθροίζονται στην περιοχή, ότι δε σέβονται την ίδια την ιστορία του έθνους μας, καθώς ο Ερυθρός Σταυρός είναι κομμάτι του έθνους. Συμβολίζει την ανιδιοτελή προσφορά στον άνθρωπο και ειδικά στον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Αυτό θα έπρεπε να το γνωρίζουν και να προσπαθούν όχι μόνο να μην γίνεται ζημιά αλλά να γίνονται αυτοί, οι νέοι άνθρωποι εθελοντές και συμμέτοχοι για μια καλύτερη κοινωνία», καταλήγει η κα Ντούβα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης: Το «βραχιολάκι» μείωσε 65% το χρόνο αναμονής στα Επείγοντα

Ύπνος: Πρέπει να φοράμε τις κάλτσες μας για να κοιμηθούμε καλύτερα; Τι απαντούν οι ειδικοί του Κλίβελαντ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Παράταση διαδικασίας υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης για τη χορήγηση ενισχύσεων De minimis

Παράταση έως 30 Οκτωβρίου για την υποβολή των «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» Σεπτεμβρίου 2025

Οι νέες λειτουργίες AI του Google Earth διευκολύνουν την υποβολή ερωτήσεων

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
05:05 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

28η Οκτωβρίου: Ελεύθερη είσοδος σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους

Τη δυνατότητα να επισκεφθούν δωρεάν μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους έχουν οι πολίτε...
04:20 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Χίος: Υψώθηκε και φέτος η τεράστια ελληνική σημαία στο λιμάνι του νησιού – ΒΙΝΤΕΟ

Παρουσία πλήθους κόσμου αλλά και των Αρχών της Χίου πραγματοποιήθηκε στον κεντρικό λιμένα του ...
03:40 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Λαμία: Έπεσε δέντρο σε κεντρικό σημείο της πόλης λόγω των ισχυρών ανέμων – ΦΩΤΟ

Ανοιξιάτικος ο καιρός σήμερα Δευτέρα (27/10) στη Λαμία, όμως υπήρχαν διαστήματα στα οποία ο αέ...
01:35 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Λουτράκι: «Γέφυρα ζωής» για 4χρονο κοριτσάκι που έχασε τις αισθήσεις του σε νηπιαγωγείο

Παρ’ ολίγον τραγωδία σε νηπιαγωγείο στο Λουτράκι, όταν κατά τη διάρκεια του μαθήματος έν...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς