Λαμία: Στο παρά πέντε αποσοβοήθηκε πυρκαγιά στα γραφεία του τοπικού Ευρθρού Σταυρού – ΦΩΤΟ

Παραλίγο να γίνει μεγάλη ζημιά το βράδυ της Δευτέρας (27/10/25) στο χώρο όπου στεγάζεται το Παράρτημα Λαμίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού επί των οδών Μετεώρων και Κραββαρίτου στο παρκάκι της Νέας Άμπλιανης.

Συγκεκριμένα λίγο έλειψε να εκδηλωθεί πυρκαγιά στο σημείο ηλεκτρικής παροχής του κτιρίου.

Το ευτύχημα είναι ότι εκείνο το χρονικό σημείο έτυχε να φτάνουν στο χώρο, η Πρόεδρος Μαριάνθη Ντούβα με την Αντιπρόεδρο Βούλα Μπαλή και να προλάβουν το κακό ειδοποιώντας συγχρόνως την Αστυνομία και τον Δήμο Λαμιέων.

Οι δύο κυρίες βρισκόντουσαν εθελοντικά, όπως κάθε εβδομάδα, στο Νοσοκομείο Λαμίας και κινήθηκαν βράδυ προς το γραφείο του ΕΕΣ, ώστε να πάρουν τη σημαία και να τη δώσουν στις εθελόντριες για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, όταν ξαφνικά είδαν να βγαίνουν καπνοί από τη σκεπή και να μυρίζει έντονα καμένο.

Σύμφωνα με την κα Ντούβα έτρεξαν στο σημείο και είδαν να βγάζει καπνούς το σημείο παροχής έχοντας γεμίσει καπνούς όλο το κτίριο. Όπως αναφέρει η κα Ντούβα στο LamiaReport πρόκειται για ξεκάθαρη δολιοφθορά, καθώς είχαν αρπάξει φωτιά χαρτιά και πευκοβελόνες που ήταν επίτηδες συσσωρευμένα γύρω από το καλώδιο το οποίο και κάηκε εξωτερικά και όχι από μέσα!

«Μας έστειλε κυριολεκτικά ο Θεός και προλάβαμε την καταστροφή», λέει στο LamiaReport η Πρόεδρος του Παραρτήματος Λαμίας ΕΕΣ. «Την ώρα που φτάναμε στο σημείο οι καπνοί είχαν περικυκλώσει το κτίριο. Προλάβαμε και σταματήσαμε το κακό και ειδοποιήσαμε αμέσως την αστυνομία. Επίσης άνθρωπος του Δήμου Λαμιέων ήρθε στο σημείο και μόνωσε το καλώδιο ενώ μπήκαν και κορδέλες μέχρι να αναλάβουν οι τεχνικές υπηρεσίες την καλύτερη προστασία της παροχής».

Όπως προσθέτει η κα Ντούβα, δεν είναι η πρώτη φορά που ο χώρος γίνεται στόχος βανδαλισμών. Το κτίριο καθημερινά βρίσκεται με χυδαία γκράφιτι, ενώ τόσο στο χώρο όσο και στη γύρω δημόσια περιουσία, καταγράφονται βανδαλισμοί!

«Αυτό που με στενοχωρεί είναι, επειδή βλέπω νέα παιδιά να συναθροίζονται στην περιοχή, ότι δε σέβονται την ίδια την ιστορία του έθνους μας, καθώς ο Ερυθρός Σταυρός είναι κομμάτι του έθνους. Συμβολίζει την ανιδιοτελή προσφορά στον άνθρωπο και ειδικά στον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Αυτό θα έπρεπε να το γνωρίζουν και να προσπαθούν όχι μόνο να μην γίνεται ζημιά αλλά να γίνονται αυτοί, οι νέοι άνθρωποι εθελοντές και συμμέτοχοι για μια καλύτερη κοινωνία», καταλήγει η κα Ντούβα.