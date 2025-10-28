Κέλλυ Βρανάκη: «Θα μπορούσα να συμμετέχω σε μία πρωινή εκπομπή»

Η Κέλλυ Βρανάκη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και στον Ξενοφώντα Σκιντζή αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της πορείας της στην τηλεόραση, από την ενημέρωση μέχρι την ψυχαγωγία.

«Θα μπορούσα να είμαι σε πολλές εκπομπές από αυτές που υπάρχουν στην ελληνική τηλεόραση αυτή τη στιγμή. Από την ενημέρωση ξεκίνησα, απλώς μου άρεσε πιο πολύ ο πολιτισμός και το κοινωνικό και πήγα στην ψυχαγωγία. Δε μου αρέσουν εμένα οι καυγάδες. Δούλευα στο survivor. Έκανα τα social media παλιά», είπε αρχικά η Κέλλυ Βρανάκη.

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στη Eurovision, εκφράζοντας την επιθυμία της να είναι ξανά η απεσταλμένη της ΕΡΤ στον φετινό διαγωνισμό.

«Μακάρι να είμαι η απεσταλμένη της ΕΡΤ και φέτος στη Eurovision. Την αγαπάει πολύ ο κόσμος και έτσι γέννησε την ανάγκη να υπάρξουν αυτές οι βραδιές. Μπορώ να επηρεαστώ από τα αρνητικά σχόλια στιγμιαία, αλλά προσπαθώ να το εξετάζω αν έχει βάση. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Εθνικός Τελικός, γιατί είναι ένας τρόπος να ψηφίσει ο κόσμος και να διαλέξει το τραγούδι που θέλει να πάει», είπε.