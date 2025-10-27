Τουρκία: Βίντεο από τον ισχυρό σεισμό 6 Ρίχτερ που ταρακούνησε τη χώρα – Κατέρρευσαν κτίρια στο Σιντίργκι

Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε τη δυτική Τουρκία το βράδυ της Δευτέρας, προκαλώντας ανησυχία σε πολλές περιοχές, ενώ έγινε αισθητός και σε νησιά του Αιγαίου.

Ο σεισμός, μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στην επαρχία Μπαλικεσίρ και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη και την Προύσα, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε δεύτερη δόνηση 4,2 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή, αναφέρει το CNN Turk.

A 6.1-magnitude earthquake struck Balıkesir Sındırgı, Turkey. Footage shows the tremor was also felt in Bursa. pic.twitter.com/Ga4RIFd1qE — AlertBreakingNews (@Yass_Smith) October 27, 2025



Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 10 χλμ. νότια-νοτιοανατολικά του Sındırgı (Σιντίργκι) και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 11 χλμ.

New video from the 6.2 ⚡️ magnitude earthquake that just struck Turkey It was felt all the way into Istanbul🇹🇷 pic.twitter.com/KaALctkr4u — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) October 27, 2025



Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD), το επίκεντρο της πρώτης ισχυρής σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε στην περιοχή Sındırgı του Μπαλικεσίρ. Η υπηρεσία ανέφερε ότι ο σεισμός καταγράφηκε σε βάθος 5,99 χιλιομέτρων και έγινε αισθητός σε πολλές επαρχίες του Μαρμαρά και του Αιγαίου, «ιδιαίτερα στην Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη».

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλικαγιά, ανακοίνωσε ότι έχουν ξεκινήσει έρευνες στις πληγείσες περιοχές.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός ανέφερε: «Σχετικά με τον σεισμό που σημειώθηκε στη Sındırgı του Μπαλικεσίρ και έγινε αισθητός και σε άλλες επαρχίες, όλες οι ομάδες της AFAD και των αρμόδιων υπηρεσιών μας ξεκίνησαν αμέσως ελέγχους στο πεδίο. Εκφράζω τις θερμές μου ευχές προς τους πολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό. Είθε ο Θεός να προστατεύει τη χώρα και το έθνος μας από καταστροφές».

Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.… pic.twitter.com/f1Yei9VfGS — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 27, 2025

Ο σεισμολόγος Şener Üşümezsoy, μιλώντας ζωντανά στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN Türk, δήλωσε ότι η σημερινή σεισμική δόνηση «δεν αποτελεί μετασεισμό αλλά έναν σεισμό-πυροδότη», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα αυτόνομο γεγονός που ενδέχεται να ενεργοποιήσει και άλλα ρήγματα στην περιοχή.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κατοίκους να βγαίνουν στους δρόμους αμέσως μετά τη δόνηση.

🚨 BREAKING: EARTHQUAKE HITS TURKEY A strong 6.1-magnitude earthquake struck western Turkey. Tremors were felt in Izmir, Istanbul, Bursa, and nearby regions. Reports indicate noticeable shaking and localized damage. pic.twitter.com/j2GPB1lIvh — NEXTA (@nexta_tv) October 27, 2025

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι κτίρια έχουν καταρρεύσει στην πόλη Sındırgı. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι τα κτίρια αυτά είχαν προγραμματιστεί για κατεδάφιση και είχαν ήδη εκκενωθεί. Ο κυβερνήτης İsmail Ustaoğlu δήλωσε ότι δεν υπήρξαν θύματα.

BREAKING: Buildings collapse in town of Sındırgı in Balıkesir, Turkey after strong earthquake. – local media pic.twitter.com/La3JawaKJk — AZ Intel (@AZ_Intel_) October 27, 2025

BALIKESİR’DE YIKIM VAR Sındırgı 6,1 şiddetinde depremle sallandı. İlk belirlemelere göre ilçede yıkılan binalar var.

İlçe genelinde elektrik kesintisi yaşanıyor. pic.twitter.com/rVrUTGniMD — Muratcan Altuntoprak (@altuntoprak_m) October 27, 2025