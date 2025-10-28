Λαμία: Έπεσε δέντρο σε κεντρικό σημείο της πόλης λόγω των ισχυρών ανέμων – ΦΩΤΟ

Ανοιξιάτικος ο καιρός σήμερα Δευτέρα (27/10) στη Λαμία, όμως υπήρχαν διαστήματα στα οποία ο αέρας έφτασε σε ριπές και τα 42 χιλιόμετρα την ώρα με αποτέλεσμα να πέσει μέχρι ολόκληρο δέντρο, όπως αναφέρει το lamiareport.gr.

Συγκεκριμένα στη νότια πλευρά της πόλης, στη συμβολή των οδών Δοϊράνης και Δερβενακίων, στην παιδική χαρά, ολόκληρο δέντρο σωριάστηκε στο έδαφος, χωρίς ευτυχώς να έχουμε κάποιο ατύχημα.

Πρόβλημα δημιουργήθηκε μόνο με την κυκλοφορία και στο σημείο έφτασε και πλήρωμα της Τροχαίας Λαμίας, ενώ ειδοποιήθηκε και η Πυροσβεστική.

Και σε άλλες περιοχές της πόλης έσπασαν κλαδιά από δέντρα, δεν αναφέρθηκαν ωστόσο προβλήματα.

