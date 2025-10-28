Λουτράκι: «Γέφυρα ζωής» για 4χρονο κοριτσάκι που έχασε τις αισθήσεις του σε νηπιαγωγείο

Παρ’ ολίγον τραγωδία σε νηπιαγωγείο στο Λουτράκι, όταν κατά τη διάρκεια του μαθήματος ένα 4χρονο κοριτσάκι έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με το loutrakiblog.gr η νηπιαγωγός ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ, όμως οι γραμμές ήσαν κατειλημμένες, στην συνέχεια κάλεσε την αστυνομία και τους γονείς του παιδιού.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί του Α.Τ. Λουτρακίου, οι οποίοι, βλέποντας ότι το παιδί δεν επανερχόταν, αποφάσισαν να το μεταφέρουν εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Κορίνθου, συνοδεία του πατέρα του μετά από παράκλησή του.

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών, των εκπαιδευτικών, το κοριτσάκι έλαβε γρήγορα ιατρική φροντίδα στο Νοσοκομείο Κορίνθου και είναι πλέον καλά στην υγεία του.