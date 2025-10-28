Λουτράκι: «Γέφυρα ζωής» για 4χρονο κοριτσάκι που έχασε τις αισθήσεις του σε νηπιαγωγείο

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ

Παρ’ ολίγον τραγωδία σε νηπιαγωγείο στο Λουτράκι, όταν κατά τη διάρκεια του μαθήματος ένα 4χρονο κοριτσάκι έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με το loutrakiblog.gr η νηπιαγωγός ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ, όμως οι γραμμές ήσαν κατειλημμένες, στην συνέχεια κάλεσε την αστυνομία και τους γονείς του παιδιού.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί του Α.Τ. Λουτρακίου, οι οποίοι, βλέποντας ότι το παιδί δεν επανερχόταν, αποφάσισαν να το μεταφέρουν εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Κορίνθου, συνοδεία του πατέρα του μετά από παράκλησή του.

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών, των εκπαιδευτικών, το κοριτσάκι έλαβε γρήγορα ιατρική φροντίδα στο Νοσοκομείο Κορίνθου και είναι πλέον καλά στην υγεία του.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης: Το «βραχιολάκι» μείωσε 65% το χρόνο αναμονής στα Επείγοντα

Ύπνος: Πρέπει να φοράμε τις κάλτσες μας για να κοιμηθούμε καλύτερα; Τι απαντούν οι ειδικοί του Κλίβελαντ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Παράταση διαδικασίας υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης για τη χορήγηση ενισχύσεων De minimis

Παράταση έως 30 Οκτωβρίου για την υποβολή των «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» Σεπτεμβρίου 2025

Οι νέες λειτουργίες AI του Google Earth διευκολύνουν την υποβολή ερωτήσεων

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
00:20 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Ηλεία: Προφυλακιστέοι πέντε κατηγορούμενοι για σειρά ληστειών με λεία άνω των δέκα χιλιάδων ευρώ

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν αμέσως μετά την απολογία τους πέντε κατηγορούμενοι, που ήταν μέλη συμμ...
23:52 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

28η Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τροχαία

Με πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς την Τρίτη, ανήμερα της...
23:42 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταβολή 54,3 εκατομμύριων ευρώ σε 42.522 δικαιούχους για ζωοτροφές και ζημιές από τον Daniel

Στην καταβολή 54,3 εκατ. Ευρώ σε 42.522 δικαιούχους, για ενισχύσεις De Minimis του τομέα της ε...
23:06 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: «Κλείδωσαν» οι κινήσεις και οι επαφές του 33χρονου ανιψιού του 68χρονου – To νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον «συνεργό»

Νέες πληροφορίες καθώς και βίντεο ντοκουμέντο με τον καθ’ ομολογίαν συνεργό στο έγκλημα ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς