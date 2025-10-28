Βίντεο: Η συγκλονιστική στιγμή που οδηγός μηχανής πετάγεται στον αέρα έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο – Τον καταδίωκε η αστυνομία

Enikos Newsroom

διεθνή

ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΒΑΤΗΣ

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο όπου φαίνεται η συγκλονιστική στιγμή που οδηγός μοτοσυκλέτας κατά τη διάρκεια καταδίωξης πέφτει πάνω σε προπορευόμενο αυτοκίνητο με συνέπεια μια τρομακτική σύγκρουση.

Συγκεκριμένα, στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει τραβηχτεί από κάμερα ελικόπτερου, μιας και η καταδίωξη μεταδιδόταν σε ζωντανή σύνδεση, φαίνεται ο οδηγός της μοτοσικλέτας να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε αυτοκινητόδρομο στην κομητεία του Σαν Μπερναντίνο στην Καλιφόρνια.

Ενώ κινείται στη λωρίδα του, φαίνεται να προσπαθεί να κάνει έναν ελιγμό για να αποφύγει προπορευόμενο αυτοκίνητο χωρίς όμως να τα καταφέρει. Αποτέλεσμα είναι να πέσει επάνω στο όχημα με αποτέλεσμα η μηχανή κυριολεκτικά να διαλυθεί και ο αναβάτης της να εκσφενδονισθεί στον αέρα.

Αμέσως γύρω του σταματούν αστυνομικά οχήματα και οι εκπρόσωποι των Αρχών τον περικυκλώνουν.

Τον ρίχνει σκόπιμα;

Σημειώνεται, πάντως, ότι στο εν λόγω βίντεο φαίνεται ο οδηγός του αυτοκινήτου να κλίνει προς τα αριστερά, σαν να προσπαθεί εκούσια να βγάλει τη μηχανή εκτός της πορείας της.

Το θύμα και οδηγός της μηχανής ήταν υπό καταδίωξη καθώς νωρίτερα είχε πυροβολήσει ένα βοηθό του τοπικού Σερίφη, χωρίς να είναι γνωστή η κατάσταση της υγείας του.

Ο ίδιος ο αναβάτης που βρέθηκε στο οδόστρωμα φέρεται να μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

