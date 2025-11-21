Κακοκαιρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι δήμοι Ζηρού, Ζαγορίου και Φιλιατών

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκαν ήδη τρεις δήμοι της Ηπείρου, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις.

Είναι πολύ πιθανό τις επόμενες ώρες να ακολουθήσουν ανάλογες αποφάσεις και για άλλες περιοχές της Ηπείρου, καθώς η κακοκαιρία είναι σε εξέλιξη και τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται.

Ο Δήμος Ζηρού, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, τίθεται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις πλημμύρες που σημειώθηκαν.

Η διάρκεια της κήρυξης ορίζεται σε τρεις μήνες, έως τις 9 Φεβρουαρίου 2026, ενώ η άρση της θα γίνει αυτόματα με τη λήξη της περιόδου.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τίθεται καιο Δήμος Ζαγορίου, μετά τα έντονα φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 19 και 20 Νοεμβρίου. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες αλλά και κατολισθήσεις σε πολλά σημεία του ορεινού οδικού δικτύου.

Η απόφαση ισχύει έως τις 19 Φεβρουαρίου 2026.

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης τίθεται και μέρος του Δήμου Φιλιατών, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.

Η απόφαση αφορά όλες τις περιοχές που δεν βρίσκονται ήδη σε έκτακτη ανάγκη, εξαιρώντας:

τη Δημοτική Κοινότητα Σαγιάδας

και τις Κοινότητες Πλαισίου, Φιλιατών, Φανερωμένης, Ριζού, Μαλουνίου και Ξεχώρου.

Οι περιοχές αυτές υπέστησαν σοβαρά προβλήματα από τις βροχοπτώσεις της 19ης και 20ης Νοεμβρίου 2025.

Δείτε βίντεο της ΕΡΤ