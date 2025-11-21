Κακοκαιρία: Στα όριά της γέφυρα από τον ορμητικό χείμαρρο στα Τζουμέρκα – Δείτε βίντεο

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, λόγω της κακοκαιρίας. Η συνεχιζόμενη έντονη βροχόπτωση έχει προκαλέσει καταπτώσεις βράχων και παράσυρση φερτών υλικών σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου.

Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία, ενώ τα μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν αδιάκοπα για να αποκαταστήσουν την πρόσβαση όπου υπάρχουν προβλήματα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύει το Forecast Weather, η γέφυρα στην περιοχή Χριστοί στα βόρεια Τζουμέρκα βρίσκεται στα όριά της. Ο χείμαρρος περνά με ορμή, με τη στάθμη του νερού να είναι ανεβασμένη.

Δείτε βίντεο: