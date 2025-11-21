Ο Γιατρός: O Ανδρέας θα θυμηθεί κάτι από το παρελθόν του που θα τον συγκλονίσει

Συγκλονιστικές οι εξελίξεις στον “Γιατρό” απόψε στις 22:00 στον Alpha.

Η εκπαίδευση των νέων ειδικευόμενων συνεχίζεται, με τον Μάριο να δείχνει ξεκάθαρα πως δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Και ενώ εκείνος αποφασίζει να εγκαταλείψει την Ιατρική, η Ειρήνη φαίνεται να τα πηγαίνει εξαιρετικά.

Ο Δημήτρης υποψιάζεται πως έχει βοήθεια εκτός νοσοκομείου, όμως το μυστικό που κρύβει τελικά εκείνη είναι άλλο και πολύ μεγαλύτερο. Ο Αλέξανδρος, έχοντας δει τη Σοφία μαζί με τον Ανδρέα στο μπαρ, αποφασίζει να ενδώσει στο φλερτ της κοπέλας που γνώρισε.

Το μυαλό βέβαια του Ανδρέα είναι μόνο στην έρευνα για το παρελθόν του. Στην προσπάθειά του λοιπόν να θυμηθεί, ζητάει απ’ την Άννα να πάνε στην εκδήλωση για τη μνήμη του γιου της.

Εκείνη όμως, φοβούμενη τις αναμνήσεις που μπορεί να του ξυπνήσουν, αρνείται. Ακόμα κι έτσι όμως, ο Ανδρέας θα θυμηθεί και πάλι κάτι από το παρελθόν του που θα τον συγκλονίσει.

Στο ρόλο του Σωκράτη, ο Βαγγέλης Αμπατζής

Στο ρόλο του Νάσου, ο Ντίνος Παπαγεωργίου

Στο ρόλο της Ανθής, η Λεώνη Ξεροβασίλα

Στο ρόλο της Έλενας, η Μάγδα Σπίνου

Στο ρόλο της Σύνθιας, η Εύη Μπούτση

Δείτε το sneak preview εδώ (1):

Ο Ανδρέας ζητάει από την Άννα να πάνε στην μουσική βραδιά προς τιμήν του γιου τους Γιώργου γιατί πιστεύει ότι αυτή θα είναι ίσως μια κατάσταση που θα του ξυπνήσει την μνήμη.

Είναι φανερό ότι για τον Ανδρέα αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό ενώ η Άννα δείχνει να μην τ συμμερίζεται. Αντίθετα αναρωτιέται γιατί να θέλει να θυμηθεί μια περίοδο που είναι πραγματικά πολύ επώδυνη. Όσο και να επιμένει ο Ανδρέας, δεν φαίνεται να πείθει την Άννα να τον συνοδεύσει αλλά ούτε και να τον βοηθάει γενικότερα σε αυτή του την προσπάθεια.

Γιατί όμως η Άννα, ενώ δείχνει τόσο σίγουρη για αυτά που του λέει φαίνεται τόσο λυπημένη με την στάση που έχει κρατήσει όταν ο Ανδρέας αποχωρεί από το γραφείο της;

Δείτε το sneak preview εδώ (2):

Ο Δημήτρης επισκέπτεται την Ανθή (Λεώνη Ξεροβασίλα) στο δωμάτιο της μετά το χειρουργείο η οποία είναι καταρρακωμένη μετά την απώλεια του ποδιού της καθώς θεωρεί τον εαυτό της πλέον άχρηστο.

Ο Δημήτρης έχοντας περπατήσει την ίδια διαδρομή κάποια χρόνια πριν, που χρειάστηκε να του κόψουν και το δικό του πόδι, ξέρει τι έχει να αντιμετωπίσει.

Καταλαβαίνει πόσο μεγάλη είναι η απογοήτευση της Ανθής και ξέρει ότι είναι ο καταλληλότερος για να την εμψυχώσει, γιατί είναι ο μόνος που καταλαβαίνει απολύτως πως νιώθει αφού έχει περάσει το ίδιο. Θα καταφέρει άραγε να την πείσει ότι η ζωή δεν τελειώνει σε ένα κομμένο πόδι;

Δείτε το trailer εδώ: