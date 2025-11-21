Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε στύλο στην Πάτρα – Τραυματίστηκαν δύο γυναίκες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή, 21/11, στην περιοχή του Διάκου στην Πάτρα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο γυναικών όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε στύλο.

Οι δύο γυναίκες τραυματίστηκαν όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε στύλο. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, κατάφεραν να απεγκλωβιστούν πριν την άφιξη των αρχών και μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και περαιτέρω ιατρικό έλεγχο, σύμφωνα με πληροφορίες του Pelop.

Παράλληλα, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που φρόντισαν για την ασφαλή απομάκρυνση του οχήματος και τον καθαρισμό του οδοστρώματος.

Η Τροχαία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος όπως άλλωστε προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις.