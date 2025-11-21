Τραγωδία στον Πειραιά: Σε 3 λεπτά έφτασε το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο από το σχολείο της 13χρονης – Ελεύθεροι αφέθηκαν διευθυντής και εκπαιδευτικός – ΒΙΝΤΕΟ 

Με αφορμή πληροφορίες που μεταδόθηκαν σχετικά με υποστελέχωση του 2ου Ειδικού Σχολείου Πειραιά, όπου νωρίτερα σήμερα το πρωί σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό πνιγμού της 13χρονης μαθήτριας, διευκρινίστηκε από πλευράς υπουργείου Παιδείας ότι το 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά είναι πλήρως στελεχωμένο.

Παράλληλα, το φως της δημοσιότητας βλέπουν οι αγωνιώδεις προσπάθειες του ΕΚΑΒ και της αστυνομίας ώστε να σωθεί το άτυχο κορίτσι, όπως αυτές έχουν καταγραφεί σε βίντεο, ενώ νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά τις καταθέσεις τους, διευθυντής και εκπαιδευτικός, αφέθηκαν ελεύθεροι, όντας συντετριμμένοι.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, η 13χρονη κατά τη διάρκεια του φαγητού και συγκεκριμένα του δεκατιανού, αισθάνθηκε αδιαθεσία και υπέστη απόφραξη των αναπνευστικών αεραγωγών και παρά τις πρώτες βοήθειες που του παρασχέθηκαν δεν τα κατάφερε. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, και μεταφέρθηκε το παιδί στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τι αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας

Συγκεκριμένα, στην ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας αναφέρεται ότι: «Πλήρως στελεχώμενο με 25 εκπαιδευτικούς και όλες τις ειδικότητες που προβλέπονται για τα Ειδικά Σχολεία ήταν το Σχολείο Πειραιά όπου συνέβη η τραγωδία με το 13χρονο κοριτσάκι.

Με αφορμή πληροφορίες που μεταδόθηκαν σχετικά με υποστελέχωση του 2ου Ειδικού Σχολείου Πειραιά, όπου νωρίτερα το πρωί της Παρασκευής σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό πνιγμού της 13χρονης μαθήτριας, από το Υπουργείο Παιδείας διευκρινίζονται τα εξής:

Το σχολείο είναι πλήρως στελεχωμένο με 25 εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που καλύπτουν τις ανάγκες 30 μαθητών και μαθητριών.

Καλύπτονται όλες οι προβλεπόμενες για Ειδικό Σχολείο ειδικότητες και λειτουργούν 7 τμήματα.

Στα 5 τμήματα φοιτούν 4 μαθητές και στα 2 τμήματα φοιτούν 5 μαθητές στο καθένα. Τα τμήματα χωρίζονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των παιδιών μετά από απόφαση του συλλόγου διδασκόντων.

Συγκεκριμένα στο σχολείο αυτή τη στιγμή υπηρετούν 8 δάσκαλοι ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, 5 μέλη ειδικού βοηθητικού προσωπικού, 1 νοσηλευτής, 1 λογοθεραπευτής, 1 εργοθεραπευτής, 1 φυσικοθεραπευτής, 2 ψυχολόγοι, 1 κοινωνικός λειτουργός, 1 γυμναστής ειδικής φυσικής αγωγής, 1 μουσικός ειδικής αγωγής, 1 πληροφορικής ειδικής αγωγής, 1 καλλιτεχνικών ειδικής αγωγής, 1 θεατρικών σπουδών ειδικής αγωγής.

Σημειώνεται επίσης ότι κατά την ώρα της πρωινής σίτισης το 13χρονο κοριτσάκι βρισκόταν σε ομάδα με άλλα δυο παιδάκια υπό την εποπτεία ενός δασκάλου ειδικής και ενός μέλους ειδικού βοηθητικού προσωπικού.

Όταν έγινε αντιληπτή η δυσκολία του παιδιού στην κατάποση εκλήθη η νοσηλεύτρια από το διπλανό τμήμα η οποία παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Ταυτόχρονα εκλήθη από τον Διευθυντή του Σχολείου το ΕΚΑΒ που έφτασε μέσα σε διάστημα λίγων λεπτών. Παράλληλα ειδοποιήθηκα και οι γιατροί από το Κέντρο Υγείας το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σχολείο, οι οποίοι έσπευσαν και επιλήφθηκαν του περιστατικού στο χώρο που βρισκόταν. Όταν έφτασε το ΕΚΑΒ ανέλαβε τη μεταφορά του παιδιού στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας».

Σε 3 λεπτά έφτασε το ασθενοφόρο από το σχολείο στο νοσοκομείο

Βίντεο καταγράφει την κινητοποίηση μιας μηχανής και ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, έξω από το σχολείο της άτυχης 13χρονης.

Παράλληλα, στο βίντεο που δημοσιεύει το Star, φαίνεται και ένας αστυνομικός, ο οποίος τρέχει πίσω από το ασθενοφόρο. Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου ενημέρωσης, ο ίδιος ειδοποίησε τους συναδέλφους του και τους ζήτησε να ξεκινήσουν τις διαδικασίες για να βοηθήσουν το ασθενοφόρο να φτάσει όσο πιο γρήγορα γίνεται στο Κρατικό της Νίκαιας.

Πράγματι, μέσα σε περίπου 3 λεπτά, όπως είπαν οι γιατροί, έφτασε το ασθενοφόρο από το σχολείο μέχρι το νοσοκομείο.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω νοσοκομείο δεν εφημέρευε, ωστόσο έπειτα από ενημέρωση από το ΕΚΑΒ, άνοιξαν σχεδόν όλες οι κλινικές. Περίπου 20 άτομα περίμεναν το παιδί για να το βοηθήσουν, χωρίς ωστόσο το τελευταίο να έχει σφυγμό.

Σημειώνεται ότι ο διευθυντής και ένας εκπαιδευτικός προσήχθησαν στο ΑΤ Καμινίων, έδωσαν καταθέσεις και έπειτα από περίπου 30 λεπτά αφέθηκαν ελεύθεροι, όντας συντετριμμένοι και με κλάματα στα μάτια, όπως μεταδίδει το ίδιο μέσο ενημέρωσης.

«Δεν έχουμε ενημερωθεί για το συμβάν»

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, μία μητέρα, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, επεσήμανε πως το δικό της παιδί είναι 10 ετών, «είχε άλλο ένα 13χρονο κορίτσι μέσα στην τάξη. Συνολικά ήταν 3 παιδιά στην τάξη. Και ήξερα ότι ήταν ένα 13χρονο κοριτσάκι εκεί, οπότε λογικά θα ήταν αυτό το παιδί».

Παράλληλα, έκανε λόγο για υποστελέχωση, αφού «δασκάλους έχει, βοηθούς δεν έχει. Μία βοηθό έχει όλο το σχολείο και νομίζω δύο νοσηλευτές. Δεν έχουμε ενημερωθεί για το συμβάν, ούτε μας είπαν “ελάτε να πάρετε τα παιδιά σας”».