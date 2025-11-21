Κακοκαιρία: Μήνυμα από το 112 και για τα Τζουμέρκα – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Πηγή: epiruspost.gr

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη λόγω της κακοκαιρίας και στα Τζουμέρκα.

«Ενεργοποίηση. Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στις Δημοτικές Ενότητες Γεωργίου Καραΐσκάκη και Κεντρικών Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

Στα όριά της γέφυρα από τον ορμητικό χείμαρρο στα Τζουμέρκα – Δείτε βίντεο

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, λόγω της κακοκαιρίας. Η συνεχιζόμενη έντονη βροχόπτωση έχει προκαλέσει καταπτώσεις βράχων και παράσυρση φερτών υλικών σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου.

Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία, ενώ τα μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν αδιάκοπα για να αποκαταστήσουν την πρόσβαση όπου υπάρχουν προβλήματα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύει το Forecast Weather, η γέφυρα στην περιοχή Χριστοί στα βόρεια Τζουμέρκα βρίσκεται στα όριά της. Ο χείμαρρος περνά με ορμή, με τη στάθμη του νερού να είναι ανεβασμένη.

Δείτε βίντεο:

15:35 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

