Απαγωγή 227 μαθητών και εκπαιδευτικών σε καθολικό σχολείο στη Νιγηρία

Enikos Newsroom

διεθνή

Απαγωγή 227 μαθητών και εκπαιδευτικών σε καθολικό σχολείο στη Νιγηρία

Συνολικά 227 μαθητές και εκπαιδευτικοί του σχολείου St Mary, στην πολιτεία του Νίγηρα, στην κεντρική Νιγηρία, απήχθησαν χθες Παρασκευή, ανακοίνωσε η ένωση χριστιανών της χώρας (CAN)· πρόκειται για τη δεύτερη απαγωγή αυτής της φύσης μέσα στην εβδομάδα, έπειτα από εκείνη 25 γυμνασιόπαιδων στο βορειοδυτικό τμήμα της πολυπληθέστερης χώρας της Αφρικής.

Στη Νιγηρία, χώρα υπονομευμένη από την ανασφάλεια, οι μαζικές απαγωγές είναι συχνές, με αυτή σχεδόν 300 μαθητριών στο Τσιμπόκ (βορειοανατολικά) το 2014 από τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ να έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη πολλών.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, 215 μαθητές και μαθήτριες και 12 εκπαιδευτικοί απήχθησαν από τρομοκράτες» στο σχολικό ίδρυμα στην πολιτεία του Νίγηρα, ανέφερε η CAN σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε έπειτα από επίσκεψη εκεί του προέδρου της τοπικής οργάνωσής της στην πολιτεία, του Μπούλος Ντάουα Γιοχάνα.

«Κατά τη διάρκεια της επίθεσης των τρομοκρατών, ορισμένοι μαθητές κατάφεραν να αποδράσουν», τόνισε ο κ. Γιοχάνα, κατά την ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δίδυμες διάσημες αδελφές «έφυγαν» την ίδια ημέρα: «Είχαν αποφασίσει να τελειώσουν τη ζωή τους μαζί»

Βιταμίνη D: Πότε μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα νεφρά – Ποια τα συμπτώματα

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενοικίου: Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια – Βήμα- βήμα η διαδικασία για τους ...

IRIS: Υποχρεωτική από την 1η Δεκεμβρίου η αποδοχή πληρωμών – Οι τεχνικές αλλαγές και όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσει...

Η «σιωπηλή» δύναμη του κουμπιού «Αποθήκευση στο τηλέφωνο» του Google Wallet – Και γιατί πρέπει να τη γνωρίζετε!

Τεστ προσωπικότητας: Το φαγητό που σας ελκύει περισσότερο αποκαλύπτει τον αληθινό σας εσωτερικό εαυτό
περισσότερα
15:19 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Ουκρανία: Διαβουλεύσεις στην Ελβετία με τις ΗΠΑ για μια «μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία» με τη Ρωσία – «Ένα νέο βήμα διαλόγου»

Το Κίεβο θα έχει διαβουλεύσεις στην Ελβετία με τις ΗΠΑ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου τ...
14:38 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Ρωσία: Στην ατζέντα το ενδεχόμενο μιας συνάντησης Πούτιν – Τραμπ, δήλωσε ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ

Το ενδεχόμενο μιας νέας συνάντησης μεταξύ του Προέδρου της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, και του Π...
14:12 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

NASA: Αστροναύτης κατέγραψε σε βίντεο εντυπωσιακό σέλας – Η Γη όπως δεν την έχετε ξαναδεί

Ένα εκπληκτικό βίντεο με το Βόρειο Σέλας, όπως φαίνεται από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS)...
13:42 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Φρίκη στο Τέξας: Οικογένεια βασάνιζε και είχε αλυσοδεμένη μια γυναίκα στην αυλή – «Έπαιζαν» μαζί της για μήνες

Μια υπόθεση πρωτοφανούς αγριότητας αποκαλύφθηκε στο Τέξας, στις ΗΠΑ, όπου μια γυναίκα εντοπίστ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα