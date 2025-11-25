Χαλκιδική: Οδηγός αυτοκινήτου μπήκε ανάποδα στη Μουδανιών – Του «έπαιζαν» τα φώτα, αλλά δεν πτοήθηκε – ΒΙΝΤΕΟ

Πανικό έσπειρε την περασμένη Κυριακή στην ΕΟ Θεσσαλονίκης-Μουδανίων, στη Χαλκιδική, ένας οδηγός ο οποίος κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα επί ώρα στο αντίθετο ρεύμα.

Οδηγοί από το ρεύμα κυκλοφορίας όπου βρισκόταν του έκαναν σινιάλο παίζοντας τα φώτα τους, αλλά αυτός δεν φάνηκε να πτοείται ή, έστω, να έχει αντιληφθεί το λάθος του, συνεχίζοντας ακάθεκτος την, εντελώς λανθασμένη, πορεία του. Και μάλιστα στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα social media αποτυπώνει την πορεία του οχήματος που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα με κατεύθυνση από Θεσσαλονίκη προς Χαλκιδική χωρίς κανείς να γνωρίζει πώς.

Πολλοί κάλεσαν αμέσως την αστυνομία η οποία προσπάθησε να εντοπίσει τον επικίνδυνο οδηγό πριν προκαλέσει κάποιο πολύ σοβαρό ατύχημα, ωστόσο δεν τον εντόπισαν.