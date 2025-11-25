Χαλκιδική: Οδηγός αυτοκινήτου μπήκε ανάποδα στη Μουδανιών – Του «έπαιζαν» τα φώτα, αλλά δεν πτοήθηκε – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Χαλκιδική: Οδηγός αυτοκινήτου μπήκε ανάποδα στη Μουδανιών – Του «έπαιζαν» τα φώτα, αλλά δεν πτοήθηκε – ΒΙΝΤΕΟ

Πανικό έσπειρε την περασμένη Κυριακή στην ΕΟ Θεσσαλονίκης-Μουδανίων, στη Χαλκιδική, ένας οδηγός ο οποίος κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα επί ώρα στο αντίθετο ρεύμα.

Οδηγοί από το ρεύμα κυκλοφορίας όπου βρισκόταν του έκαναν σινιάλο παίζοντας τα φώτα τους, αλλά αυτός δεν φάνηκε να πτοείται ή, έστω, να έχει αντιληφθεί το λάθος του, συνεχίζοντας ακάθεκτος την, εντελώς λανθασμένη, πορεία του. Και μάλιστα στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα social media αποτυπώνει την πορεία του οχήματος που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα με κατεύθυνση από Θεσσαλονίκη προς Χαλκιδική χωρίς κανείς να γνωρίζει πώς.

Πολλοί κάλεσαν αμέσως την αστυνομία η οποία προσπάθησε να εντοπίσει τον επικίνδυνο οδηγό πριν προκαλέσει κάποιο πολύ σοβαρό ατύχημα, ωστόσο δεν τον εντόπισαν.

@andronikimmmm♬ Beat Automotivo Tan Tan Tan Viral – WZ Beat

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 φρούτα που πρέπει να τρώτε όταν έχετε βήχα ή κρυολόγημα

Τα Φαρμακεία στην πρώτη γραμμή κατά της ενδοοικογενειακής βίας

ΕΛΣΤΑΤ: Νέες ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά -Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Αγορά πολυτελούς κατοικίας: Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε τον αποτέλεσμα σε 20 δευτερόλεπτα;

Πώς να καταλάβετε αν το AI chatbot σας έχει «προβλήματα εγκεφάλου»
περισσότερα
19:03 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Πάτρα: «Έσκασε» θερμοσίφωνας σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ – Ένας τραυματίας από την έκρηξη

Πανικός επικράτησε λίγο μετά τις 4 μ.μ. σε εργοστάσιο στη ΒΙΠΕ Πατρών όταν εξερράγη θερμοσίφων...
18:56 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Φωτιά σε αυτοκίνητο στη λεωφόρο Συγγρού – Κλειστή η Πετμεζά

Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στη λεωφόρο Συγγρού, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε αυτοκίνητο, ν...
18:15 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Καρδίτσα: Στη ΜΕΘ 12χρονος με σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο και στο σώμα – Έριξε οινόπνευμα σε τζάκι και έγινε ανάφλεξη

Με σοβαρά εγκαύματα στo σώμα και στο πρόσωπο μεταφέρθηκε, νωρίτερα σήμερα (25/11) το μεσημέρι ...
17:57 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

«Έρχονται» οι ατομικές θυρίδες στα δημοτικά σχολεία – Τι προβλέπει ο σχεδιασμός του υπουργείου Παιδείας

Στην εγκατάσταση ατομικών σχολικών θυρίδων στα δημοτικά σχολεία, όπου υπάρχουν ανάγκες σε υποδ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα