Κακοκαιρία «ADEL» – Τσατραφύλλιας: «Μεγάλα ύψη βροχής και χαλαζοπτώσεις Πέμπτη και Παρασκευή» – Οι 14 περιοχές που θα επηρεαστούν

«Την Πέμπτη και την Παρασκευή το “ζουμί” της κακοκαιρίας…» αναφέρει ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του αναφορικά με την κακοκαιρία «ADEL» που θα επηρεάσει πολλές περιοχές της χώρας.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, «η κακοκαιρία την Πέμπτη και την Παρασκευή θα έχει πολύ έντονα χαρακτηριστικά όπως ραγδαιότητες, μεγάλα ύψη βροχής, χαλαζοπτώσεις και τοπικά μπουρίνια».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Την Πέμπτη και την Παρασκευή το “ζουμί” της κακοκαιρίας…

Οι περιοχές που θα επηρεάσει ιδιαίτερα η κακοκαιρία “ADEL” και δυνητικά μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα φαίνονται στον παρακάτω χάρτη.

Ωστόσο η κακοκαιρία την Πέμπτη και την Παρασκευή θα έχει πολύ έντονα χαρακτηριστικά όπως ραγδαιότητες, μεγάλα ύψη βροχής, χαλαζοπτώσεις και τοπικά μπουρίνια.

Να τονίσω ότι στις πληγείσες περιοχές δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή από σήμερα.

Επιπλέον εκτός από τη δυτική Ελλάδα και τη νότια Πελοπόννησο η κακοκαιρία θα χτυπήσει έντονα τις παρακάτω περιοχές (Πέμπτη- Παρασκευή): Σέρρες, Δράμα, Ξάνθη, Καβάλα, Ροδόπη, Έβρο, Λήμνο, Λέσβο, Χίο, Σάμο και οριακά Χαλκιδική και Δωδεκάνησα.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα επηρεαστούν και οι θαλάσσιες συγκοινωνίες κυρίως στο Αιγαίο και την Πέμπτη και στο νότιο Ιόνιο.

Κρύα δεν προβλέπονται και τα χιόνια στα ψηλά».

«Κόκκινη» προειδοποίηση από την ΕΜΥ με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού – Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία Adel

Νέο έκτακτο δελτίο εξέδωσε πριν από λίγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), λόγω της κακοκαιρίας ADEL που αναμένεται να πλήξει πολλές περιοχές της χώρας τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, «οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται σήμερα στη δυτική – βορειοδυτική χώρα τις επόμενες ώρες θα ενταθούν και στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας) και την Ήπειρο (κυρίως παράκτιες περιοχές) θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Την Τετάρτη, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί) και στην Ήπειρο. Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία».

«Καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα προκαλέσει την Πέμπτη και την Παρασκευή, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο» προσθέτει η ΕΜΥ.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Κόκκινη προειδοποίηση

Τρίτη 25-11-25

Α. Οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται σήμερα Τρίτη (25-11-25) στη δυτική – βορειοδυτική χώρα τις επόμενες ώρες θα ενταθούν και στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας) και την Ήπειρο (κυρίως παράκτιες περιοχές) θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Αύριο Τετάρτη (26-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και στην Ήπειρο.

β. Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο.

γ. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.

Β. Καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα προκαλέσει την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα