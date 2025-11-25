AI εργαλείο θεωρεί πως το ChatGPT έγραψε το… 1776 τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ – Γιατί «μπερδεύεται» η Τεχνητή Νοημοσύνη

Enikos Newsroom

διεθνή

AI εργαλείο θεωρεί πως το ChatGPT έγραψε το… 1776 τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ – Γιατί «μπερδεύεται» η Τεχνητή Νοημοσύνη
Πηγή: The Brain Maze

Ένα από τα πιο διάσημα έγγραφα της ανθρώπινης ιστορίας, η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, κατηγορήθηκε από ένα εργαλείο ανίχνευσης ΑΙ ότι… δεν γράφτηκε από ανθρώπινο χέρι, αλλά από κάποιο μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως αυτό που χρησιμοποιεί το ChatGPT της OpenAI, παρότι εμφανίστηκε 247 χρόνια αργότερα.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας χρήστης του Reddit χρησιμοποίησε ένα εργαλείο ανιχνευσής AI (AI detector) για να «διαβάσει» την Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας και, ως συμπέρασμα, αποφάνθηκε πως την έγραψε η Τεχνητή Νοημοσύνη, δημιουργώντας εύλογες (και ξεκαρδιστικές) απορίες:

Χρησιμοποίησε κρυφά ο Τόμας Τζέφερσον το ChatGPT το 1776;

Πηγή: AP

Το περιστατικό ανέδειξε ένα πραγματικό πρόβλημα, τεχνολογικής φύσεως: τα περισσότερα εργαλεία ανίχνευσης AI βασίζονται στην αναγνώριση μοτίβων και όχι στο ιστορικό ή γλωσσικό πλαίσιο. Έτσι, όταν ένα κείμενο είναι δομημένο, καλογραμμένο και παγκοσμίως γνωστό, ενεργοποιούνται όλα τα σήματα «AI-generated», ακόμη κι αν γράφτηκε… με πένα υπό το φως των κεριών.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη COMPLEX (@complex)


Ο συγκεκριμένος AI detector χαρακτήρισε λανθασμένα τη Διακήρυξη του 1776 ως «99,99% παραγόμενη από AI», προκαλώντας διαδικτυακή συζήτηση για το κατά πόσο αυτά τα εργαλεία είναι πράγματι αξιόπιστα.

Πηγή: Reddit

Σε ένα άλλο επεισόδιο της σειράς «Η τεχνολογία στα καλύτερά της», που είμαστε όλοι θεατές της, κάτι παρόμοιο είχε συμβεί το 2024, όταν ένας copywriter έτρεξε το ίδιο κείμενο σε άλλο εργαλείο, με αποτέλεσμα να θεωρηθεί «98,51% παραγόμενο από AI», όπως είχε επισημάνει το Forbes.

«Οι ανιχνευτές περιεχομένου AI δεν λειτουργούν», δήλωσε τότε η Dianna Mason, ειδικός SEO περιεχομένου, η οποία αποκάλυψε την αξιολόγηση της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας.

Πηγή: LinkedIn

Υπενθύμισε ότι το Κονγκρέσο υιοθέτησε τη Διακήρυξη στις 4 Ιουλίου 1776, ενώ αυτή καταγράφηκε σε περγαμηνή και άρχισε να υπογράφεται στις 2 Αυγούστου 1776 – «μόλις 246 χρόνια πριν εμφανιστεί το ChatGPT το 2022».

Και τώρα πολλοί αναρωτιούνται: μπορούμε όντως να εμπιστευόμαστε αυτά τα εργαλεία; Η απάντηση φαίνεται να είναι ξεκάθαρη: ναι, αλλά όχι στα τυφλά.

Το πρόβλημα είναι πως οι άνθρωποι του 18ου αιώνα έγραφαν με εξαιρετικά επίσημες δομές, επαναλήψεις και δραματικές φράσεις. Προφανώς, τα ρομπότ του σήμερα βρίσκουν την γλώσσα του 1776 υπερβολικά «ρομποτική» – ειδικά σε μια εποχή όπου χρησιμοποιούμε λέξεις όπως «Skibidi» και «Delulu».

Πηγή: Wikimedia Commons

Το συμπέρασμα; Οι ανιχνευτές AI κάθε άλλο παρά αλάνθαστοι είναι. Μπορούν να χαρακτηρίσουν εσφαλμένα ιστορικά κείμενα, λογοτεχνία ή ακόμη και μια σχολική έκθεση. Είναι χρήσιμα εργαλεία, αλλά δεν πρέπει να θεωρούμε «Ευαγγέλιο» ό,τι λέει ένας αλγόριθμος – καλό είναι να θυμόμαστε πως AI detectors κατηγορούν τους «Πατέρες του Έθνους» των ΗΠΑ ότι χρησιμοποίησαν ChatGPT 247 χρόνια νωρίτερα απ’ ό,τι εμείς.

Και αυτό έχει σημασία για μαθητές, επαγγελματίες, συγγραφείς και όποιον δεν θέλει να κατηγορηθεί άδικα ότι «έγραψε με ChatGPT».

«Νομίζω ότι όταν οι άνθρωποι ξέρουν πως κάτι δημιουργήθηκε από AI, αυτομάτως απομακρύνονται από αυτό… προς το παρόν!», είχε πει η Mason στο Forber.

Ο διευθύνων σύμβουλος εσόδων της Made Simpler, Ben Morrison, έθεσε το εξής ερώτημα: «Όταν κάποιος χτίζει το σπίτι σου, σε νοιάζει αν το συνεργείο χρησιμοποίησε τα πιο σύγχρονα ηλεκτρικά εργαλεία και οικοδομικά υλικά;» υπενθυμίζοντας πως «Οι καιροί αλλάζουν. Η τεχνολογία εξελίσσεται».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 φρούτα που πρέπει να τρώτε όταν έχετε βήχα ή κρυολόγημα

Τα Φαρμακεία στην πρώτη γραμμή κατά της ενδοοικογενειακής βίας

ΕΛΣΤΑΤ: Νέες ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά -Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Αγορά πολυτελούς κατοικίας: Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε τον αποτέλεσμα σε 20 δευτερόλεπτα;

Πώς να καταλάβετε αν το AI chatbot σας έχει «προβλήματα εγκεφάλου»
περισσότερα
18:02 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Λευκός Οίκος: «Τεράστια πρόοδος στην Ουκρανία, τους φέραμε στο τραπέζι – Απαιτούνται περαιτέρω συνομιλίες»

Τεράστια πρόοδο έχουν πετύχει οι ΗΠΑ στην ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία, καθώς έχουν...
17:41 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Τουρκία: Συνελήφθησαν 3 στελέχη εταιρειών του αμυντικού τομέα για κατασκοπεία

Στη σύλληψη τριών στελεχών εταιρειών του αμυντικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία π...
17:16 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Στάρμερ: Απαράδεκτα τμήματα του σχεδίου Τραμπ για την Ουκρανία – «Στηρίζουμε την ουσία ενός πλαισίου ειρήνευσης» διευκρινίζει Ουκρανός αξιωματούχος

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, μιλώντας στην Βουλή,  χαρακτήρισε απαράδεκτα τμήματα...
16:40 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Μεγάλη φωτιά σε εμπορικό πάρκο στο Λονδίνο – 150 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες – ΒΙΝΤΕΟ

Μάχη με τις φλόγες δίνουν περίπου 150 πυροσβέστες που επιχειρούν για την κατάσβεση μεγάλης φωτ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα