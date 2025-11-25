AI εργαλείο θεωρεί πως το ChatGPT έγραψε το… 1776 τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ – Γιατί «μπερδεύεται» η Τεχνητή Νοημοσύνη

Ένα από τα πιο διάσημα έγγραφα της ανθρώπινης ιστορίας, η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, κατηγορήθηκε από ένα εργαλείο ανίχνευσης ΑΙ ότι… δεν γράφτηκε από ανθρώπινο χέρι, αλλά από κάποιο μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως αυτό που χρησιμοποιεί το ChatGPT της OpenAI, παρότι εμφανίστηκε 247 χρόνια αργότερα.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας χρήστης του Reddit χρησιμοποίησε ένα εργαλείο ανιχνευσής AI (AI detector) για να «διαβάσει» την Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας και, ως συμπέρασμα, αποφάνθηκε πως την έγραψε η Τεχνητή Νοημοσύνη, δημιουργώντας εύλογες (και ξεκαρδιστικές) απορίες:

Χρησιμοποίησε κρυφά ο Τόμας Τζέφερσον το ChatGPT το 1776;

Το περιστατικό ανέδειξε ένα πραγματικό πρόβλημα, τεχνολογικής φύσεως: τα περισσότερα εργαλεία ανίχνευσης AI βασίζονται στην αναγνώριση μοτίβων και όχι στο ιστορικό ή γλωσσικό πλαίσιο. Έτσι, όταν ένα κείμενο είναι δομημένο, καλογραμμένο και παγκοσμίως γνωστό, ενεργοποιούνται όλα τα σήματα «AI-generated», ακόμη κι αν γράφτηκε… με πένα υπό το φως των κεριών.

Ο συγκεκριμένος AI detector χαρακτήρισε λανθασμένα τη Διακήρυξη του 1776 ως «99,99% παραγόμενη από AI», προκαλώντας διαδικτυακή συζήτηση για το κατά πόσο αυτά τα εργαλεία είναι πράγματι αξιόπιστα.

Σε ένα άλλο επεισόδιο της σειράς «Η τεχνολογία στα καλύτερά της», που είμαστε όλοι θεατές της, κάτι παρόμοιο είχε συμβεί το 2024, όταν ένας copywriter έτρεξε το ίδιο κείμενο σε άλλο εργαλείο, με αποτέλεσμα να θεωρηθεί «98,51% παραγόμενο από AI», όπως είχε επισημάνει το Forbes.

«Οι ανιχνευτές περιεχομένου AI δεν λειτουργούν», δήλωσε τότε η Dianna Mason, ειδικός SEO περιεχομένου, η οποία αποκάλυψε την αξιολόγηση της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας.

Υπενθύμισε ότι το Κονγκρέσο υιοθέτησε τη Διακήρυξη στις 4 Ιουλίου 1776, ενώ αυτή καταγράφηκε σε περγαμηνή και άρχισε να υπογράφεται στις 2 Αυγούστου 1776 – «μόλις 246 χρόνια πριν εμφανιστεί το ChatGPT το 2022».

Και τώρα πολλοί αναρωτιούνται: μπορούμε όντως να εμπιστευόμαστε αυτά τα εργαλεία; Η απάντηση φαίνεται να είναι ξεκάθαρη: ναι, αλλά όχι στα τυφλά.

Το πρόβλημα είναι πως οι άνθρωποι του 18ου αιώνα έγραφαν με εξαιρετικά επίσημες δομές, επαναλήψεις και δραματικές φράσεις. Προφανώς, τα ρομπότ του σήμερα βρίσκουν την γλώσσα του 1776 υπερβολικά «ρομποτική» – ειδικά σε μια εποχή όπου χρησιμοποιούμε λέξεις όπως «Skibidi» και «Delulu».

Το συμπέρασμα; Οι ανιχνευτές AI κάθε άλλο παρά αλάνθαστοι είναι. Μπορούν να χαρακτηρίσουν εσφαλμένα ιστορικά κείμενα, λογοτεχνία ή ακόμη και μια σχολική έκθεση. Είναι χρήσιμα εργαλεία, αλλά δεν πρέπει να θεωρούμε «Ευαγγέλιο» ό,τι λέει ένας αλγόριθμος – καλό είναι να θυμόμαστε πως AI detectors κατηγορούν τους «Πατέρες του Έθνους» των ΗΠΑ ότι χρησιμοποίησαν ChatGPT 247 χρόνια νωρίτερα απ’ ό,τι εμείς.

Και αυτό έχει σημασία για μαθητές, επαγγελματίες, συγγραφείς και όποιον δεν θέλει να κατηγορηθεί άδικα ότι «έγραψε με ChatGPT».

«Νομίζω ότι όταν οι άνθρωποι ξέρουν πως κάτι δημιουργήθηκε από AI, αυτομάτως απομακρύνονται από αυτό… προς το παρόν!», είχε πει η Mason στο Forber.

Ο διευθύνων σύμβουλος εσόδων της Made Simpler, Ben Morrison, έθεσε το εξής ερώτημα: «Όταν κάποιος χτίζει το σπίτι σου, σε νοιάζει αν το συνεργείο χρησιμοποίησε τα πιο σύγχρονα ηλεκτρικά εργαλεία και οικοδομικά υλικά;» υπενθυμίζοντας πως «Οι καιροί αλλάζουν. Η τεχνολογία εξελίσσεται».