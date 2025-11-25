Μεγάλη φωτιά σε εμπορικό πάρκο στο Λονδίνο – 150 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες – ΒΙΝΤΕΟ

Μεγάλη φωτιά σε εμπορικό πάρκο στο Λονδίνο – 150 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες – ΒΙΝΤΕΟ

Μάχη με τις φλόγες δίνουν περίπου 150 πυροσβέστες που επιχειρούν για την κατάσβεση μεγάλης φωτιάς, η οποία ξέσπασε νωρίτερα σήμερα, Τρίτη 25 Νοεμβρίου, σε εμπορικό πάρκο στην περιοχή του Σάουθολ στο δυτικό Λονδίνο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε ένα διώροφο κτίριο που αποτελείται από αποθήκη και κατάστημα λιανικής πώλησης.

Εκτιμάται ότι αυτή την ώρα περίπου τα τρία τέταρτα του κτιρίου έχουν παραδοθεί στις φλόγες, με τους πυροσβέστες να έχουν ανέβει στις ειδικές σκάλες για να σβήσουν τη φωτιά από ύψος.

Η Πυροσβεστική συνιστά στους κατοίκους της περιοχής να κρατήσουν κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα «λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού που παράγεται από το συμβάν».

Δείτε εικόνες:

18:02 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

