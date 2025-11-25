Δολοφονία στη Σαλαμίνα: «Ως οικογένεια θρηνούμε δύο ανθρώπους, έναν στο χώμα, και έναν στη φυλακή» – Συγκλονίζει η κόρη της 75χρονης

«Εμείς ως οικογένεια αυτή την στιγμή θρηνούμε δύο ανθρώπους, έναν στον χώμα, και έναν στην φυλακή» ανέφερε σε δηλώσεις της η κόρη της άτυχης 75χρονης γυναίκας που δολοφονήθηκε από την 46χρονη νύφη της στη Σαλαμίνα.

«Έχει κλείσει η διαδικασία, έχει βρεθεί ο ένοχος» ανέφερε αρχικά στο Mega, και πρόσθεσε πως «η Δικαιοσύνη θα μιλήσει και ο Θεός ξέρει. Δεν υπάρχει οργή, μόνο θλίψη για τα γεγονότα που έχουν συμβεί στην οικογένειά μας. Είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, δεμένοι, και η μάνα μας στον ουρανό ψηλά, μαζί με τον πατέρα μας».

Η κόρη της 75χρονης φαίνεται πως είχε υποψιαστεί την νύφη της ηλικιωμένης και, μάλιστα, εξέφρασε τις υποψίες της στις Αρχές αλλά και στην δράστιδα. «Την υποψιαζόμασταν και πήγαμε στη ΓΑΔΑ. Την έψαχνα εκείνη την ημέρα και δεν μου είπε τίποτα. Όλων πήγε το μυαλό μας ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Αυτό το κορίτσι για κάποια χρόνια ήταν μέλος της οικογένειάς μας. Της είχα πει ότι την υποπτευόμουν».

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το Star, το ντοκουμέντο καταγράφηκε σε ένα σύστημα ενδοεπικοινωνίας, το οποίο δούλευε κανονικά την ημέρα του φρικτού εγκλήματος, κάτι που πιθανόν δεν γνώριζε η 46χρονη καθ’ ομολογίαν δολοφόνος.

Όπως επιβεβαιώνεται και από το ηχητικό ντοκουμέντο, ο θάνατος της άτυχης ηλικιωμένης ήταν μαρτυρικός. Υπενθυμίζεται ότι η 75χρονη είχε βρεθεί νεκρή με τραύματα στο κεφάλι από μπουκάλι καθώς και στο σώμα από μαχαίρι, ενώ το σπίτι ήταν αναστατωμένο και έλειπαν χρήματα και τιμαλφή, γι’ αυτό το σκηνικό παρέπεμπε σε ληστεία μετά φόνου.

Ακούγονται, συγκεκριμένα, τα ουρλιαχτά της, ακούγεται η 75χρονη να παρακαλάει την 46χρονη σταματήσει να την χτυπάει και, ίσως το πιο σοκαριστικό, είναι ότι ακούγεται η ηλικιωμένη να κάνει την προσευχή της και να λέει το «πάτερ ημών», λίγο πριν ξεψυχήσει.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ακόμα και οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών, που έχουν χειριστεί μία σειρά από αποτρόπαια εγκλήματα, λύγισαν ακούγοντας αυτό το ντοκουμέντο.

Η άτυχη ηλικιωμένη φέρεται να είχε δανείσει ένα ποσό περίπου 10.000 ευρώ στον γιο της και την σύντροφό του. Είχαν καταφέρει να της επιστρέψουν περίπου 8.000 ευρώ από τα χρήματα αυτά. Ωστόσο, η νύφη είχε εθισμό με τον τζόγο και φαίνεται πως χρωστούσε χρήματα, έτσι αποφάσισε να σκοτώσει την 75χρονη, σκηνοθετώντας την ληστεία μετά φόνου.

Το ηχητικό ντοκουμέντο, σε συνδυασμό με το κίνητρο της δολοφονίας, με το αίμα της 75χρονης που βρέθηκε στο αυτοκίνητο της 46χρονης, με το βίντεο που καταγράφει την νύφη αλλά και με ένα μαχαίρι με αίματα, που εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι της άτυχης γυναίκας, φαίνεται πως αποτέλεσαν τα «κλειδιά» για την εξιχνίαση της υπόθεσης.