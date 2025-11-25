Τραμπ: Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία για την Ουκρανία

«Δεν είναι εύκολο, αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, μιλώντας στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρακολούθησε την παραδοσιακή τελετή χάριτος της γαλοπούλας για την Ημέρα των Ευχαριστιών. Επιστρέφοντας στο θέμα της Ουκρανίας, ο Τραμπ πρόσθεσε:

«Νομίζω ότι πλησιάζουμε πολύ σε μια συμφωνία, θα το δούμε… Νομίζω ότι κάνουμε πρόοδο».

Σύμφωνα με το Sky News, o Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε προηγούμενες δηλώσεις του σχετικά με τον τερματισμό πολλών πολέμων σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως και το γεγονός ότι περίμενε να είναι ευκολότερο να σταματήσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία από ό,τι ήταν τελικά.