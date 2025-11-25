Πάτρα: Ελεύθερος με όρους ο επιχειρηματίας για τα ναρκωτικά – Ο γιος «τα πήρε όλα πάνω του»

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 63χρονος επιχειρηματίας για την μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών που βρέθηκε σε αποθήκη του, στην Πάτρα.

Υπενθυμίζεται ότι οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών βρήκαν και κατέσχεσαν 12 κιλά και 846 γραμμάρια κάνναβης, διαμοιρασμένα σε 20 αυτοσχέδιες ανισοβαρείς συσκευασίες.

Μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές, ο 63χρονος αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα κάθε 1 και 15 του μήνα, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της χρηματικής εγγύησης των 5.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα tempo24.news, ο 37χρονος γιος του, ο οποίος αναζητούνταν για συμμορία, ιδιαίτερα διακεκριμένες περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, με τη μορφή της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και της παράβασης του νόμου περί όπλων έτερης υπόθεσης, που δεν αποκλείεται να σχετίζεται με αυτή του πατέρα του, εμφανίστηκε σήμερα στην Ανακρίτρια, δηλώνοντας ότι ο πατέρας του δεν έχει σχέση με τα ναρκωτικά και τις κατηγορίες που του αποδίδονται και ότι την ευθύνη για την ποσότητα που εντοπίστηκε την έχει ο ίδιος.

Ο 37χρονος αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.