Πάτρα: Σύλληψη 63χρονου με 12,8 κιλά κάνναβης – Σύνδεση με προηγούμενες έρευνες για ναρκωτικά εξετάζει η ΕΛΑΣ

Νέα σημαντική υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών αποκαλύφθηκε στην Πάτρα, λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη του 36χρονου Αλβανού που κατηγορείται για συμμετοχή σε συμμορία, καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Για την ίδια υπόθεση έχει ήδη ταυτοποιηθεί και 37χρονος Έλληνας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούν αντίστοιχες κατηγορίες.

Το απόγευμα της Δευτέρας, αστυνομικοί της Ασφάλειας πραγματοποίησαν νέα έρευνα, αυτή τη φορά σε σπίτι στενού συγγενή του 37χρονου. Στην αποθήκη του ακινήτου εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν 20 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 12 κιλών και 846 γραμμαρίων.

Συνελήφθη ένας 63χρονος, γνωστός επαγγελματίας της πόλης, ο οποίος κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο σύνδεσης της νέας υπόθεσης με τις προηγούμενες συλλήψεις.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε, κακουργηματικού χαρακτήρα, δικογραφία, για διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, αξιοποιώντας πληροφορίες, πραγματοποίησαν έρευνες σε οικία και σε αποθήκη του κατηγορούμενου, κατά τις οποίες βρήκαν και κατέσχεσαν :

12 κιλά και 846 γραμμάρια κάνναβης, διαμοιρασμένα σε -20- αυτοσχέδιες ανισοβαρείς συσκευασίες

8.190 ευρώ και

1 κινητό τηλέφωνο

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.