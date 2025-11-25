Ξεσπά ο σύζυγος της Φώφης Γεννηματά: Ο Τσίπρας είναι καθ’ έξιν ψεύτης – Δεν υπήρξε πρόταση συγκυβέρνησης, φοβόταν το ΠΑΣΟΚ

Την έντονη αντίδραση του συζύγου της Φώφης Γεννηματά προκάλεσαν όσα αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του «Ιθάκη» σχετικά με τον διάλογο που, όπως γράφει, είχε με την αείμνηστη πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, το βράδυ των εκλογών του Σεπτεμβρίου του 2015, όταν εκείνη του τηλεφώνησε για να τον συγχαρεί για τη νίκη του.

Ο Ανδρέας Τσούνης διέψευσε κατηγορηματικά ότι έγινε οποιαδήποτε νύξη από τον Αλέξη Τσίπρα για τη συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση ευρείας αποδοχής.

«Ο Αλέξης Τσίπρας είναι καθ’ έξιν ψεύτης. Νομίζω ότι αυτό είναι γνωστό και κατανοητό από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας» τόνισε ο κ. Τσούνης και συμπλήρωσε: «Αυτό το ενδεχόμενο το είχαμε συζητήσει πριν από τις εκλογές με τη Φώφη και είχαμε εκτιμήσει ότι δεν θα γίνει ποτέ αυτή η πρόταση γιατί ο Αλέξης Τσίπρας φοβόταν το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό που φοβόταν ήταν ότι θα απορροφούνταν ο ΣΥΡΙΖΑ από το ΠΑΣΟΚ και όχι το αντίστροφο.

«Η Φώφη ήταν ενωτική και πολυσυλλεκτική. Και ο Τσίπρας αυτό το φοβόταν. Και αυτή η εκτίμησή της βγήκε αληθινή όταν έγινε το εθιμοτυπικό τηλεφώνημα που κάνουν όλοι αρχηγοί. Ποτέ δεν έγινε τέτοια πρόταση. Ήμουν αυτήκοος μάρτυρας» σημείωσε ο κ. Τσούνης. «Μου κάνει εντύπωση που συνεχίζει να το επικαλείται, θεωρώντας ότι πες-πες κάτι θα μείνει. Και αυτό μου δείχνει εμένα και το «ποιόν» του ανθρώπου. Δεν έχει αλλάξει, είναι ο ίδιος».

Είχε προηγηθεί η ανάρτηση του Μανώλη Όθωνα, τότε διευθυντή του γραφείου της Φώφης Γεννηματά, ο οποίος διέψευσε τους ισχυρισμούς του πρώην πρωθυπουργού, τονίζοντας ότι «δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα».