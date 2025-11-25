Παύλος Χρηστίδης: «Προφανώς όσα αναφέρονται για εκείνη είναι ψέματα» – Η ανάρτηση για τα όσα γράφει ο Τσίπρας στο βιβλίο του για την Γεννηματά

Ανάρτηση έκανε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Παύλος Χρηστίδης για τα όσα έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του «Ιθάκη», σχετικά με τον διάλογο που είχε με την Φώφη Γεννηματά.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, «είναι συναισθηματικά δύσκολο για όλους εμάς που ζήσαμε την πορεία της Φώφης Γεννηματά από το 2015, να καλούμαστε σήμερα να επιβεβαιώσουμε την αλήθεια που εκείνη υπερασπίστηκε, όσο ζούσε, με πάθος, καθαρή φωνή και σταθερή πορεία.

Επειδή είχα τη μοναδική τύχη να ζήσω από κοντά τον τρόπο πολιτικής σκέψης της, διαβεβαιώνω πως η πορεία, οι αξίες και η ηθική της Φώφης Γεννηματά δεν θα της επέτρεπαν ποτέ, ούτε καν να ανοίξει κουβέντα για συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ σε συγκυβέρνηση που θα περιλάμβανε τον Καμμένο και τους ΑΝΕΛ.

Προφανώς, όσα αναφέρονται για εκείνη είναι ψέματα, όπως γνωστοποίησε και στην ανάρτησή του ο Μανώλης Όθωνας».

Ο Παύλος Χρηστίδης είχε διαψεύσει από το 2020 όσα γράφει ο Αλέξης Τσίπρας στην «Ιθάκη» – «Δεν έγινε ποτέ πρόταση στο ΠΑΣΟΚ να συμμετέχει σε κυβέρνηση το 2015»

Η διάψευση όμως από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ δεν ήρθε χθες, με την κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα. Είχε γίνει ήδη από το 2020, με δήλωση του τότε εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Παύλου Χρηστίδη, με αφορμή τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Νίκο Χατζηνικολάου.

«Μην λέμε τα ίδια και ίδια. Ο κ. Τσίπρας συνεχίζει να λέει ψέματα για το 2015. Λέει και ξαναλέει ότι έκανε στο ΠΑΣΟΚ τότε πρόταση για να γίνει μία προοδευτική κυβέρνηση. Αυτό δεν έγινε ποτέ! Όσες φορές και να το πει, θα είμαστε εδώ για να λέμε την αλήθεια», είχε τονίσει τότε ο Παύλος Χρηστίδης. Παράλληλα, ο κ. Χριστίδης, είχε σημειώσει πως το λέει αυτό «γιατί πρέπει και οι πολίτες οι οποίοι μας παρακολουθούν να γνωρίζουν το τι έγινε τότε. Προτίμησε ο ΣΥΡΙΖΑ τον κ. Καμμένο. Ουδέποτε έγινε κάποια πρόταση».

Επίσης, ο Αλέξης Τσίπρας σε τότε συνέντευξή του – την ίδια περίοδο- στην «Εφημερίδα των Συντακτών», είχε υποστηρίξει ότι το ίδιο βράδυ των εκλογών του Σεπτεμβρίου του 2015 είχε προτείνει σχηματισμό κυβέρνησης πέραν αυτής με τους ΑΝΕΛ. «Τον Γενάρη του 2015 δεν είχατε άλλη επιλογή για το σχηματισμό κυβέρνησης πέραν αυτής με τους ΑΝΕΛ. Τον Σεπτέμβρη όμως του 2015 και αφού είχε ψηφιστεί το τρίτο μνημόνιο, θα μπορούσατε να εξετάσετε το ενδεχόμενο συνεργασίας και με άλλα κόμματα, για παράδειγμα με το ΚΙΝΑΛ και το Ποτάμι. Το προσπαθήσατε;» ήταν η ερώτηση με τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να απαντά: «Ναι. Το πρότεινα το ίδιο βράδυ των εκλογών. Δεν έγινε δυνατό, όχι με δική μας ευθύνη. Δεν επιθυμούσαν τους ΑΝΕΛ. Τότε όμως με τους ΑΝΕΛ είχαμε μια έντιμη και αποδοτική συνεργασία. Μέχρι τις Πρέσπες, φυσικά».