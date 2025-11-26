Βόλος: Άρπαξαν τηλεοράσεις και υπολογιστές από αποθήκη του νοσοκομείου – Ερωτήματα για τα μέτρα φύλαξης

Βόλος: Άρπαξαν τηλεοράσεις και υπολογιστές από αποθήκη του νοσοκομείου – Ερωτήματα για τα μέτρα φύλαξης

Δύο τηλεοράσεις και τρεις ηλεκτρονικοί υπολογιστές έκαναν… «φτερά» από την αποθήκη του τμήματος Μεσογειακής Αναιμίας, στο νοσοκομείο του Βόλου.

Το συμβάν έγινε αντιληπτό στις 17 Νοεμβρίου, προκαλώντας ανησυχία τόσο για το υλικό που εκλάπη όσο και για τα κενά ασφαλείας, δεδομένου ότι οι υπολογιστές ήταν συνδεδεμένοι με τον κεντρικό server του ιδρύματος και πιθανόν περιείχαν ευαίσθητα δεδομένα ασθενών, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου ξεκίνησε τη διερεύνηση της υπόθεσης, συγκεντρώνοντας αποτυπώματα και λαμβάνοντας σειρά καταθέσεων. Σημαντικό ρόλο φέρεται να έπαιξε η μαρτυρία υπαλλήλου της Ψυχιατρικής Κλινικής, ο οποίος είχε παρατηρήσει την προηγούμενη ημέρα άτομο με κουκούλα να μεταφέρει ένα κιβώτιο και να το παραδίδει σε δεύτερο νεαρό

Με τη συνδρομή όλων των διαθέσιμων στοιχείων, οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πρόκειται για έναν ανήλικο και έναν νεαρό ενήλικο, στα σπίτια των οποίων εντοπίστηκε ο κλεμμένος εξοπλισμός.

Το γεγονός ότι οι δύο δράστες κινήθηκαν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, ούτε από προσωπικό ούτε από τη φύλαξη, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των μέτρων επιτήρησης στο νοσηλευτικό ίδρυμα και επαναφέρει το ζήτημα της ασφάλειας σε κρίσιμες δομές υγείας έξω από το νοσοκομείο. Η εικόνα αυτή είχε καταγραφεί τυχαία από πολίτη, που έστειλε φωτογραφία στη διοίκηση μέσω e-mail, ενισχύοντας το αποδεικτικό υλικό.

