Δέσποινα Βανδή: Το βίντεο που δημοσίευσε με τον Γιώργο Νικολαΐδη – «Έχουμε καταστραφεί από τα μελομακάρονά σου»

Από τα πιο χαρακτηριστικά γλυκά των Χριστουγέννων είναι τα μελομακάρονα. Κάθε χρόνο μεγάλη μερίδα του κόσμου είτε τα φτιάχνει στο σπίτι του είτε τα αγοράζει, ενώ πολλοί μπαίνουν και στη διαδικασία να τα συγκρίνουν με τους κουραμπιέδες, σε μία προσπάθεια να βγάλουν «νικητή». Από εκείνους που επέλεξαν να δημιουργήσουν τα δικά τους, φαίνεται πως είναι ο Γιώργος Νικολαΐδης, γιος του Ντέμη Νικολαΐδη και της Δέσποινας Βανδή.

Μάλιστα, η περήφανη μητέρα δημοσίευσε ένα βίντεο, στο Instagram προφίλ της, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο 18χρονος γιος της.

Στο βίντεο, το οποίο η Δέσποινα Βανδή ανήρτησε με την μορφή του Instagram story, ο Γιώργος Νικολαΐδης φτιάχνει σπιτικά μελομακάρονα, με την τραγουδίστρια να ενημερώνει τους ακολούθους της, πως αυτή είναι η τρίτη δόση που ετοιμάζει.

«Γιώργο έχουμε καταστραφεί από τα μελομακάρονά σου», ακούγεται να λέει η Δέσποινα Βανδή.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Νικολαΐδης σημειώνει πως: «Είναι γιορτές!».

«Είναι γιορτές και είναι η τρίτη δόση που φτιάχνεις», απαντά η τραγουδίστρια.