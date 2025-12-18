Λένα Μαντά: «Με τον πατέρα μου δεν έχω ούτε μία καλή ανάμνηση»

Σύνοψη από το

  • Η Λένα Μαντά, καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, μίλησε για τη σχέση της με τους γονείς της. Η καταξιωμένη συγγραφέας αποκάλυψε πως με τον πατέρα της δεν έχει «ούτε μία ανάμνηση καλή».
  • Η συγγραφέας τόνισε ότι με τον πατέρα της «δεν είχα σχέση!», ενώ πρόσθεσε ότι οι σχέσεις με τον αδελφό της είναι μια χαρά «μετά που πέθανε ο πατέρας μας!».
  • Αναφορικά με τη μητέρα της, η Λένα Μαντά περιέγραψε τη σχέση τους ως «πολύ έντονη» και τη χαρακτήρισε ως «πολύ καταπιεστική».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Λένα Μαντά
Φωτογραφία: Instagram/lenamanta.official

Καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ήταν το πρωί της Πέμπτης (18/12) η Λένα Μαντά. Η καταξιωμένη συγγραφέας, η οποία έχει γράψει το βιβλίο «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι», που φέτος έχει γίνει σειρά στον ALPHA, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της αναφέρθηκε και στους γονείς της, και μίλησε για τη σχέση της μαζί τους. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά πως με τον πατέρα της δεν έχει «ούτε μία ανάμνηση καλή», ενώ η μητέρα της ήταν «πολύ καταπιεστική».

Όταν η Κατερίνα Καινούργιου την ρώτησε αν είχε πολύ καλή σχέση με τους γονείς της, η Λένα Μαντά απάντησε: «Όχι, καθόλου. Ειδικά με τον πατέρα μου δεν θα έλεγα ότι είχα κακή σχέση, δεν είχα σχέση!

Ο πατέρας μου όταν χώρισαν οι γονείς μου, ύστερα από 2-3 χρόνια παντρεύτηκε ξανά, έχω και έναν αδελφό. Με τον αδελφό μου μια χαρά είναι οι σχέσεις μας, μετά που πέθανε ο πατέρας μας!».

«Με τον ίδιο τον πατέρα μου δεν είχα καμία σχέση. Με τον πατέρα μου δεν έχω ούτε μία ανάμνηση καλή. Αδιαφορία ναι. Με τη μάνα μου απλά ήταν πολύ έντονη σχέση. Ήταν πολύ καταπιεστική», συνέχισε η συγγραφέας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σε περίοδο αυξημένης δραστηριότητας η γρίπη στην Ελλάδα-Μέτρα προστασίας από τον ΕΟΔΥ

Σκέφτεστε συνέχεια συζητήσεις που έχετε κάνει; Τι σημαίνει αυτό, σύμφωνα με ειδικό

ΕΛΣΤΑΤ: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τον μόνιμο πληθυσμό στην Ελλάδα

Servicers: Μικρή μείωση στα κόκκινα δάνεια που διαχειρίζονται – Αναλυτικά τα στοιχεία

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
19:06 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Ρία Ελληνίδου: Πώς απέφυγε να απαντήσει για την προσωπική της ζωή – «Δεν έχουμε να πούμε κάτι»

Μπορεί εδώ και αρκετούς μήνες να υπάρχει μία έντονη φημολογία γύρω από την Ρία Ελληνίδου και τ...
18:30 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: «Έχει υποστεί ένα σωρό εκβιαστικές πρακτικές – Του είπαν ότι θα του βάλουν τον συγκεκριμένο άνθρωπο να τον καταγγείλει»

Ο 21χρονος τραγουδιστής Stef κατέθεσε μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίο...
17:25 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Σμαράγδα Καρύδη για την περούκα της «Ντάλιας»: «Την είχα 20 χρόνια και τώρα μπήκε ξανά σε κουτί»

Τον Σεπτέμβριο του 2005 έκανε πρεμιέρα στο MEGA το «Παρά Πέντε». Η σειρά αποτελείται από δύο σ...
16:58 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Λάμπρος Κωνσταντάρας για τα φετινά Χριστούγεννα: «Θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, γιατί θα είναι τα πρώτα χωρίς τον πατέρα μου»

Τον Λάμπρο Κωνσταντάρα συνάντησαν σε έξοδό του, οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών. Ο π...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα