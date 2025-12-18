Λένα Μαντά: «Με τον πατέρα μου δεν έχω ούτε μία καλή ανάμνηση»

Καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ήταν το πρωί της Πέμπτης (18/12) η Λένα Μαντά. Η καταξιωμένη συγγραφέας, η οποία έχει γράψει το βιβλίο «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι», που φέτος έχει γίνει σειρά στον ALPHA, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της αναφέρθηκε και στους γονείς της, και μίλησε για τη σχέση της μαζί τους. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά πως με τον πατέρα της δεν έχει «ούτε μία ανάμνηση καλή», ενώ η μητέρα της ήταν «πολύ καταπιεστική».

Όταν η Κατερίνα Καινούργιου την ρώτησε αν είχε πολύ καλή σχέση με τους γονείς της, η Λένα Μαντά απάντησε: «Όχι, καθόλου. Ειδικά με τον πατέρα μου δεν θα έλεγα ότι είχα κακή σχέση, δεν είχα σχέση!

Ο πατέρας μου όταν χώρισαν οι γονείς μου, ύστερα από 2-3 χρόνια παντρεύτηκε ξανά, έχω και έναν αδελφό. Με τον αδελφό μου μια χαρά είναι οι σχέσεις μας, μετά που πέθανε ο πατέρας μας!».

«Με τον ίδιο τον πατέρα μου δεν είχα καμία σχέση. Με τον πατέρα μου δεν έχω ούτε μία ανάμνηση καλή. Αδιαφορία ναι. Με τη μάνα μου απλά ήταν πολύ έντονη σχέση. Ήταν πολύ καταπιεστική», συνέχισε η συγγραφέας.