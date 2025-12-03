Πήγε να δει «Ιθάκη» με Χειλάκη

Ένα απροσδόκητο περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της Τετάρτης (3/12), στο θέατρο Αθηνών, απέναντι από το Θέατρο Παλλάς, όπου ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο του βιβλίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ένας άνθρωπος εμφανίστηκε στο ταμείο του θεάτρου και ζήτησε εισιτήριο για να δει την «Ιθάκη» με τον Αιμίλιο Χειλάκη.

Σημειώνεται ότι ο Αιμίλιος Χειλάκης, ο οποίος είναι ο αφηγητής του audiobook του νέου βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού με τίτλο “Ιθάκη”, πρωταγωνιστεί μαζί με την Αθηνά Μαξίμου και τον Θανάση Κουρλαμπά στην παράσταση «#Cancel» στο θέατρο Αθηνών.

Οι υπάλληλοι του θεάτρου Αθηνών, εξήγησαν στον άνθρωπο ότι το θέατρο για την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα είναι απέναντι και η είσοδος είναι δωρεάν.