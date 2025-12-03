Πήγε να δει «Ιθάκη» με Χειλάκη

Enikos Newsroom

πολιτική

Ιθάκη, Βιβλίο, Τσίπρας

Ένα απροσδόκητο περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της Τετάρτης (3/12), στο θέατρο Αθηνών, απέναντι από το Θέατρο Παλλάς, όπου ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο του βιβλίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ένας άνθρωπος εμφανίστηκε στο ταμείο του θεάτρου και ζήτησε εισιτήριο για να δει την «Ιθάκη» με τον Αιμίλιο Χειλάκη.

Σημειώνεται ότι ο Αιμίλιος Χειλάκης, ο οποίος είναι ο αφηγητής του audiobook του νέου βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού με τίτλο “Ιθάκη”, πρωταγωνιστεί μαζί με την  Αθηνά Μαξίμου και τον Θανάση Κουρλαμπά στην παράσταση «#Cancel» στο θέατρο Αθηνών.

Οι υπάλληλοι του θεάτρου Αθηνών, εξήγησαν στον άνθρωπο ότι το θέατρο για την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα είναι απέναντι και η είσοδος είναι δωρεάν.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: Η αρχαία άσκηση που την αντιμετωπίζει αποτελεσματικά

ΕΟΦ: Σε περιορισμένη διαθεσιμότητα 273 φάρμακα τον Νοέμβριο

Rebrain Greece: Επόμενη στάση η Νέα Υόρκη – 35 εταιρείες αιχμής αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη

Συνάντηση Κυριάκου Πιερρακάκη στη Ρώμη με τον Ιταλό υπουργό Οικονομικών Giancarlo Giorgetti

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:49 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Μαρινάκης για Τσίπρα: «Σαν να μην πέρασε μια μέρα – Το “rebranding” του κατέληξε το πιο σύντομο ανέκδοτο»

«Αφού σκόρπισε το κόμμα του σε πέντε κομμάτια, αποφάσισε να γράψει βιβλίο για να μαζέψει πίσω ...
21:35 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Μητσοτάκης για Τσίπρα: «Θα μπαίνατε σε ένα καράβι που ο καπετάνιος το έστειλε στα βράχια και έριξε την ευθύνη στο πλήρωμα;»

«Θα μπαίνατε σε ένα καράβι που ο καπετάνιος το έστειλε στα βράχια και έριξε την ευθύνη στο πλή...
21:22 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Αλέξης Τσίπρας: «Υπάρχει ανάγκη για μία νέα Μεταπολίτευση, ενός μεγάλου πολιτικού Big Bang»

«Υπάρχει ανάγκη για μία νέα Μεταπολίτευση, ενός μεγάλου πολιτικού Big Bang» υποστήριξε μεταξύ ...
21:10 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Αλέξης Τσίπρας: «Χρειαζόμαστε εθνική πυξίδα πριν βρεθούμε σε αχαρτογράφητα νερά»

«Χρειαζόμαστε εθνική πυξίδα πριν βρεθούμε σε αχαρτογράφητα νερά» τόνισε μεταξύ άλλων ο πρώην Π...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»