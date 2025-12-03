Τροχαίο στην Αρτέμιδα: Ο 29χρονος αναμένεται να υποστηρίξει ότι δεύτερο ΙΧ επηρέασε την πορεία του οχήματός του – Απολογείται την Πέμπτη

Αίσθηση προκαλούν οι νέες πληροφορίες για το θανατηφόρο τροχαίο στην Αρτέμιδα, καθώς όπως διαπιστώθηκε, ο υπαίτιος οδηγός είχε κάνει και χρήση κοκαΐνης, πριν πιάσει μεθυσμένος στο τιμόνι.

Μέσω του δικηγόρου του, ο ίδιος, την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου ζήτησε συγγνώμη, ενώ στην απολογία του την Πέμπτη, αναμένεται να ρίξει την ευθύνη σε άλλο οδηγό, υποστηρίζοντας ότι του έκοψε τον δρόμο.

Υπενθυμίζεται ότι στον 29χρονο ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της επικίνδυνης οδήγησης, από την οποία επήλθε θάνατος και το πλημμέλημα της σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή. Παραπέμφθηκε σε ανακριτή, στον οποίο θα οδηγήθηκε την Τετάρτη και έλαβε νέα προθεσμία.

«Όταν συνυπάρχουν τοξικές ουσίες, όπως ναρκωτικά, δημιουργούν ανάγκη για ταχύτητα»

Ο 29χρονος έκανε χρήση κοκαΐνης, κατανάλωσε αλκοόλ και ανέβηκε στο τιμόνι, πατώντας τα 100. Το μυαλό του, όπως λένε οι ειδικοί, με τη συνδυαστική χρήση τοξικών ουσιών και αλκοόλ μπήκε σε ένα «μαύρο τούνελ» και μετά, ήταν απλώς ζήτημα χρόνου για να γίνει το κακό.

Ο Δημήτρης Αποστολόπουλος, Υπ. Επικοινωνίας Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΒΑ Αττικής μιλώντας στον ΑΝΤ1 υπογράμμισε: «Όταν συνυπάρχουν τοξικές ουσίες, ναρκωτικά και ιδίως τέτοια που δημιουργούν υπερδιέγερση, δημιουργούν πρόσθετη επιθετικότητα, ανάγκη για ταχύτητα και περαιτέρω μείωση της περιφερειακής όρασης. Δημιουργούν ένα τούνελ».

«Το αποτέλεσμα είναι ότι χάθηκε το παιδί»

Διαδοχικά τα χτυπήματα για τους συγγενείς του άτυχου Σωτήρη. Μετά την είδηση της κατανάλωσης αλκοόλ από τον οδηγό που τον σκότωσε, τώρα μαθαίνουν ότι είχε κάνει και χρήση ναρκωτικών.

Όπως σημείωσε η θεία του θύματος, «το ένα είναι χειρότερο από το άλλο, όσον αφορά το αποτέλεσμα, αυτό είναι ότι χάθηκε το παιδί. Δεν υπάρχουν λόγια γι’ αυτό που έχει γίνει. Παίρνει ο καθένας ένα τιμόνι στο χέρι και ”όποιον πάρει ο Χάρος”»

Ο δράστης, μέσω του δικηγόρου του, θέλησε ακόμη να πει ότι βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και εκφράζει την ειλικρινή του συγγνώμη και τα συλλυπητήρια του θύματος και των τραυματιών.

«Το παιδί χρειάζεται βοήθεια, κάποιο κέντρο αποτοξίνωσης»

Πώς μπορεί να γίνει δεκτή μια τέτοια συγγνώμη, λένε συγγενείς των θυμάτων, όταν κατ’ εξακολούθηση ο δράστης οδηγούσε υπό την επήρεια ουσιών, όπως επιβεβαιώνουν στον ΑΝΤ1 φίλοι του 29χρονου.

«Και νηφάλιος που ήταν πάλι μ@@@ έκανε. Δηλαδή, το παιδί χρειάζεται βοήθεια, κάποιο κέντρο αποτοξίνωσης, έπινε ναρκωτικά συχνά. Ήταν η φάση του τέτοια, το παιδί ήταν καμένο γενικά. Αργά ή γρήγορα θα το έκανε. Δεν ασχολήθηκε κανείς μαζί του. Κάποιος γιατρός θα έπρεπε να ασχοληθεί οπωσδήποτε», δήλωσε φίλος του 29χρονου στον ΑΝΤ1.

Οι δηλώσεις του δικηγόρου του

Από την μεριά του, ο Χρήστος Ηλιόπουλος, συνήγορος του 29χρονου δράστη, δήλωσε ότι: «Η δικογραφία εμπλουτίστηκε με νέα στοιχεία, από τα οποία προκύπτει η πιθανή εμπλοκή 2ου οχήματος».

Αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να υποστηρίξει στις Αρχές ο 29χρονος. Την εμπλοκή, δηλαδή, και δεύτερου οχήματος στο τροχαίο, το οποίο, μέτρα πριν από τη φονική σύγκρουση, επιχείρησε να βγει από Stop στη λεωφόρο Αρτέμιδος, τη στιγμή που διερχόταν το ΙΧ του δράστη, έχοντας αναπτύξει πολύ μεγάλη ταχύτητα.

Ο 29χρονος αναμένεται να πει ότι αυτό επηρέασε την πορεία του οχήματος, με αποτέλεσμα, να χάσει τον έλεγχο.

Αγωγή 200.000 ευρώ καταθέτουν οι συγγενείς του τραυματία για το τροχαίο το 2020