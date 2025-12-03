Αντώνης Καρυστινός: Η αναφορά στις «Σαββατογεννημένες» και η εξομολόγηση για τον Σάκη Μπουλά – «Ήταν καταπληκτικό να κάθομαι…»

Στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», ήταν καλεσμένος την Τετάρτη (3/12) ο Αντώνης Καρυστινός. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης, που φέτος υποδύεται τον «Ντίνο Βούλγαρη» στην γνωστή σειρά του ALPHA «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», μεταξύ άλλων στη συνέντευξή του μίλησε για τις «Σαββατογεννημένες».

Υπενθυμίζεται ότι το επιτυχημένο σίριαλ προβλήθηκε στο MEGA τη σεζόν 2003-2004 και αποτελούνταν από 33 επεισόδια. Πρωταγωνιστές ήταν η Κατιάνα Μπαλανίκα, η Ράνια Σχίζα, η Ελένη Ράντου και ο Σάκης Μπουλάς, ενώ ο Αντώνης Καρυστινός είχε τον ρόλο του «Γιώργου Πέτρου».

«Η πρώτη μου δουλειά στην τηλεόραση ήταν οι “Σαββατογεννημένες”. Πριν είχα κάνει ένα γκεστ, είναι αλήθεια, στο “Είσαι το ταίρι μου”. Η Βίκυ Σταυροπούλου ήταν συμμαθήτριά μου και μου είχε πει ότι ήταν ένας ρόλος και θα παίξουμε μαζί και πήγα και έκανα ένα γκεστ», ανέφερε στη συνέντευξή του ο ηθοποιός.

Στη συνέχεια, ο Αντώνης Καρυστινός εξήγησε πως: «Είχαν έρθει κάποιοι άνθρωποι και με είχαν δει στο θέατρο Πόρτα σε μία παράσταση που έπαιζα και είδαν και το κωμικό μου μπρίο, οπότε μου είπαν να πάω να κάνω δοκιμαστικό για μία σειρά. Εγώ ήμουν στο ΔΗΠΕΘΕ της Λάρισας, στο Θεσσαλικό Θέατρο, ήταν καλοκαίρι, μου τηλεφώνησαν και πήρα το τραίνο σε ένα ρεπό, κατέβηκα, έκανα το δοκιμαστικό και ήταν δίπλα μου ένας νεαρός και τον ρώτησα πόσες φορές είχε κάνει τα λόγια και τα ξέρει απ’ έξω, και μου απάντησε “εγώ το γράφω”. Ήταν ο Γιώργος Καπουτζίδης!».

Ακόμα, ο καλλιτέχνης είπε ότι: «Στην επιστροφή την ίδια μέρα με το τραίνο για Λάρισα, μου τηλεφώνησαν και μου είπαν ότι πήρα τον ρόλο. Μου άρεσε πάρα πολύ που θα συναναστρεφόμουν με αυτούς τους ηθοποιούς.

Και την Ράντου γνώριζα και την Μπαλανίκα. Εγώ θαύμαζα πάρα πολύ τον Μπουλά από τους “Αχαρνής” του Σαββόπουλου. Ήταν καταπληκτικό να κάθομαι με τον Σάκη, όσο περιμέναμε να κάνουν τις ενδιάμεσες σκηνές, και μου τραγουδούσε “Αχαρνής” και ήταν ψυχική ανάταση».