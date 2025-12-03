Αντώνης Καρυστινός: Η αναφορά στις «Σαββατογεννημένες» και η εξομολόγηση για τον Σάκη Μπουλά – «Ήταν καταπληκτικό να κάθομαι…»

Σύνοψη από το

  • Ο Αντώνης Καρυστινός, καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», μίλησε για την πρώτη του τηλεοπτική δουλειά, τις «Σαββατογεννημένες».
  • Ο ηθοποιός αποκάλυψε το πώς γνώρισε τον Γιώργο Καπουτζίδη κατά τη διάρκεια του δοκιμαστικού για τη σειρά.
  • Ο Καρυστινός εξομολογήθηκε τον θαυμασμό του για τον Σάκη Μπουλά, περιγράφοντας μία ανάμνησή του μαζί του από τα γυρίσματα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Αντώνης Καρυστινός
Φωτογραφία: Instagram/studio4_ert

Στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», ήταν καλεσμένος την Τετάρτη (3/12) ο Αντώνης Καρυστινός. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης, που φέτος υποδύεται τον «Ντίνο Βούλγαρη» στην γνωστή σειρά του ALPHA «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», μεταξύ άλλων στη συνέντευξή του μίλησε για τις «Σαββατογεννημένες».

Υπενθυμίζεται ότι το επιτυχημένο σίριαλ προβλήθηκε στο MEGA τη σεζόν 2003-2004 και αποτελούνταν από 33 επεισόδια. Πρωταγωνιστές ήταν η Κατιάνα Μπαλανίκα, η Ράνια Σχίζα, η Ελένη Ράντου και ο Σάκης Μπουλάς, ενώ ο Αντώνης Καρυστινός είχε τον ρόλο του «Γιώργου Πέτρου».

«Η πρώτη μου δουλειά στην τηλεόραση ήταν οι “Σαββατογεννημένες”. Πριν είχα κάνει ένα γκεστ, είναι αλήθεια, στο “Είσαι το ταίρι μου”. Η Βίκυ Σταυροπούλου ήταν συμμαθήτριά μου και μου είχε πει ότι ήταν ένας ρόλος και θα παίξουμε μαζί και πήγα και έκανα ένα γκεστ», ανέφερε στη συνέντευξή του ο ηθοποιός.

Στη συνέχεια, ο Αντώνης Καρυστινός εξήγησε πως: «Είχαν έρθει κάποιοι άνθρωποι και με είχαν δει στο θέατρο Πόρτα σε μία παράσταση που έπαιζα και είδαν και το κωμικό μου μπρίο, οπότε μου είπαν να πάω να κάνω δοκιμαστικό για μία σειρά. Εγώ ήμουν στο ΔΗΠΕΘΕ της Λάρισας, στο Θεσσαλικό Θέατρο, ήταν καλοκαίρι, μου τηλεφώνησαν και πήρα το τραίνο σε ένα ρεπό, κατέβηκα, έκανα το δοκιμαστικό και ήταν δίπλα μου ένας νεαρός και τον ρώτησα πόσες φορές είχε κάνει τα λόγια και τα ξέρει απ’ έξω, και μου απάντησε “εγώ το γράφω”. Ήταν ο Γιώργος Καπουτζίδης!».

Ακόμα, ο καλλιτέχνης είπε ότι: «Στην επιστροφή την ίδια μέρα με το τραίνο για Λάρισα, μου τηλεφώνησαν και μου είπαν ότι πήρα τον ρόλο. Μου άρεσε πάρα πολύ που θα συναναστρεφόμουν με αυτούς τους ηθοποιούς.

Και την Ράντου γνώριζα και την Μπαλανίκα. Εγώ θαύμαζα πάρα πολύ τον Μπουλά από τους “Αχαρνής” του Σαββόπουλου. Ήταν καταπληκτικό να κάθομαι με τον Σάκη, όσο περιμέναμε να κάνουν τις ενδιάμεσες σκηνές, και μου τραγουδούσε “Αχαρνής” και ήταν ψυχική ανάταση».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: Η αρχαία άσκηση που την αντιμετωπίζει αποτελεσματικά

ΕΟΦ: Σε περιορισμένη διαθεσιμότητα 273 φάρμακα τον Νοέμβριο

Rebrain Greece: Επόμενη στάση η Νέα Υόρκη – 35 εταιρείες αιχμής αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη

Συνάντηση Κυριάκου Πιερρακάκη στη Ρώμη με τον Ιταλό υπουργό Οικονομικών Giancarlo Giorgetti

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
22:58 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Βιολέτα Ίκαρη: «Ήρθα στην Αθήνα για να γίνω κομμώτρια, δούλεψα σχεδόν οχτώ χρόνια»

Το πρωί της Τετάρτης (3/12) η Βιολέτα Ίκαρη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και ...
20:23 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Μιχαήλ Ταμπακάκης: «Έχω βάλει μια ειδοποίηση στο κινητό, που με ενημερώνει όταν έχω ξεπεράσει τη μισή ώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης»

Στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ήταν καλεσμένος το πρωί της Τετάρτης (3/12) ο Μιχαήλ Τα...
19:06 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Νένα Μεντή για τον θάνατο του πρώτου της συζύγου: «Όταν πέθανε σκέφτηκα να φύγω από την ζωή»

Η Νένα Μεντή ήταν καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή των «Rainbow Mermaids». Η καταξιωμένη ηθοπ...
18:22 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Αναστάσιος Ράμμος: «Θα ονομάσουμε την κόρη μας Παναγιώτα, από την μαμά μου – Λογικά του χρόνου θα γίνει γαμοβάπτιση»

Πατέρας για πρώτη φορά θα γίνει ο Αναστάσιος Ράμμος. Η κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»