Αντώνης Καρυστινός: Όσα αποκάλυψε για τον Ντίνο Βούλγαρη που υποδύεται στο «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» 

Νάντια Ρηγάτου

Media

Αντώνης Καρυστινός: Όσα αποκάλυψε για τον Ντίνο Βούλγαρη που υποδύεται στο «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» 

Ο Αντώνης Καρυστινός, ο Ντίνος Βούλγαρης στην δημοφιλή σειρά του Alpha «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» ήταν προσκεκλημένος της Ναταλίας Γερμανού και του «Καλύτερα δε γίνεται».

Ο αγαπημένος πρωταγωνιστής μίλησε για το ρόλο του αυστηρού και ισχυρογνώμονα πλοιοκτήτη που υποδύεται στην σειρά και για τις εξελίξεις που έρχονται, οι οποίες ξεκινούν από απόψε στις 22:30 στον Alpha!

Ο Αντώνης Καρυστινός υποδύεται τον Ντίνο Βούλγαρη, έναν σκληρό άνδρα, πρώην αστυνομικό, συνάδελφο και φίλο με τον Σπύρο Γιάμαρη (Βασίλης Μπισμπίκης).

Εδώ και χρόνια, έχει παραιτηθεί από το Αστυνομικό Σώμα και είναι ένας πετυχημένος πλοιοκτήτης, ιδιοκτήτης της Ακτοπλαϊκής Βούλγαρη. Αξιοπρεπής οικογενειάρχης χαίρει της εκτιμήσεως όλου του Πειραιά και είναι της άποψης ότι κανείς πρέπει να ζει με το μέτωπο καθαρό και το κεφάλι ψηλά, χωρίς να δίνει αφορμή για σχόλια και κριτική στην κοινωνία.

«Η κατάλληλη περιγραφή για τον Ντίνο Βούλγαρη είναι ότι πρόκειται για έναν πολύ συντηρητικό άνθρωπο, όπως οφείλει να είναι σε εκείνη την εποχή. Ήταν πολύ συντηρητική η κοινωνία μας τότε… Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι αυτός ο οποίος σήμερα θα πει (στη σύντροφό του) “έλα να σου βάλω ένα ποτήρι νερό”» λέει ο Αντώνης Καρυστινός.

Ο ρόλος του έχει πολλές ανατροπές κι εξελίξεις. «Υπάρχουν πολλά κομβικά σημεία στη σειρά, πολύ δυνατά. Μου αρέσει γιατί θα έχει πολύ ωραία ανάπτυξη ο ρόλος μου» σημειώνει. Στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα, έχει «ενδιαφέρον ότι προσπαθώ να πλησιάσω το γιο μου (το Γρηγόρη), γιατί θεωρώ ότι  είναι πολύ εσωστρεφής άρα και αδύναμος. Και να τον παρασύρω στο να τα βρει με κάποια γυναίκα που μπήκε τώρα στη (δική μας) ιστορία (ερχόμενη) πολύ κοντά μας. Ένα μικρό πλησίασμα είναι, ένα πλησίασμα εκείνης της εποχής». Η συνέχεια έχει πολλά σκαμπανεβάσματα. «Μετά θα καταβαραθρωθεί» ο ήρωας γιατί «τον απασχολεί το θέμα της φήμης, του τι θα πει ο κόσμος -ειδικά για έναν άνθρωπο σαν αυτόν, ο οποίος είναι αυτοδημιούργητος. Οπότε έχει στηρίξει με νύχια και με δόντια τη θέση του σε αυτή την κοινωνία κι αυτό το status».

Δείτε ολόκληρη συνέντευξη εδώ:

Δείτε το trailer εδώ: 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το νόστιμο πρωτεϊνούχο ρόφημα που μας αδυνατίζει, σύμφωνα με τους ειδικούς

100χρονη προγιαγιά αποκαλύπτει το μυστικό της για τη μακροζωία – Ποια άσκηση τη βοηθάει

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα λάβουν την ενίσχυση οι δικαιούχοι – Αναλυτικός οδηγός

Νέο πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ για 10.000 ανέργους-Όλες οι τελευταίες πληροφορίες

Άνδρας ανακάλυψε την ταυτότητα του αγοριού που είχε ως τατουάζ η μητέρα του έπειτα από χρόνια μυστικότητας

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με μία γυναίκα σε 13 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:00 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Σκάναρε & κέρδισε με το padu app

Σκάναρε και κέρδισε στη στιγμή επώνυμη δωροεπιταγή ή 200 πόντους αξίας 6€ για αγορές από επώνυ...
22:16 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

«Porto Leone – Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια»: O Γιάμαρης εισβάλλει στο σπίτι της Άντζελας απαιτώντας να μάθει τη σχέση της με τον Στράτο

Η Αλεξάνδρα στήνει τα θεμέλια του σχεδίου της εκδίκησής της για τη δολοφονία του Στράτου, στο ...
21:55 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Γιατί ρε πατέρα: Νίκος και Φώντας προσπαθούν να σώσουν τη Βιβή από τα χέρια του Μιχαήλου

Νέο απολαυστικό επεισόδιο της σειράς “Γιατί ρε πατέρα” έρχεται απόψε στις 22:30 στ...
20:48 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Άγιος έρωτας: Η Χλόη συναντά επιτέλους την κόρη της

Η στιγμή που περίμενε η Χλόη, επιτέλους φθάνει απόψε στις 21:00 στον Alpha στο νέο επεισόδιο τ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης