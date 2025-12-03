«Μύρισε» Χριστούγεννα στη Θεσσαλονίκη – «Πλημμύρισε» η πλατεία Αριστοτέλους για τη φωταγώγηση του δέντρου – ΦΩΤΟ

«Μύρισε» κι επίσημα Χριστούγεννα στη Θεσσαλονίκη με τον άξονα της Αριστοτέλους να «πλημμυρίζει» από κόσμο που θέλησε να παρακολουθήσει, παρά τη βροχή, την εκδήλωση για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, δίνοντας το σύνθημα για να ανάψουν τα χιλιάδες λαμπάκια στο εντυπωσιακό έλατο, ύψους 18 μέτρων, που στήθηκε στην κεντρική πλατεία της πόλης ευχήθηκε σε όλους «χρόνια πολλά και καλές γιορτές». Την ίδια ώρα αμέτρητα πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό της πόλης.

«Βρέχει χαμόγελα, αισιοδοξία κι ελπίδα. Η Θεσσαλονίκη είναι εδώ και γιορτάζει. Να γιορτάσουμε με τους καλύτερους ανθρώπους που έχει αυτή η πόλη», είπε ο κ.Αγγελούδης ενώ ερωτηθείς για το ότι βρέχει για δεύτερη συνεχή χρονιά στη φωταγώγηση του δέντρου και αν το βλέπει ως γούρι, είπε ότι «η πόλη έχει πολλά γούρια, ας το πάρουμε κι αυτό ως γούρι».

Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης, Βασίλης Γάκης, ευχαρίστησε όλους όσοι υποστήριξαν τις χριστουγεννιάτικες δράσεις και καλώς όρισε τους επισκέπτες στην πλατεία Αριστοτέλους. «Δεν πτοούμαστε από τις καιρικές συνθήκες, γίναμε όλοι μια τεράστια ομπρέλα», είπε ο κ.Γάκης.

Την εκδήλωση ανέλαβε να παρουσιάσει η Μαρία Μπεκατώρου, που έδωσε τη σκυτάλη στο δημοφιλή καλλιτέχνη, Αντώνη Ρέμο, ο οποίος με τα τραγούδια του ξεσήκωσε το πλήθος, το οποίο έδωσε βροντερό «παρών» παρά τη βροχή.

Προηγήθηκαν χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλαντα από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ λόγω της μαζικής προσέλευσης κατοίκων και επισκεπτών η Διεύθυνση Τροχαίας έλαβε έκτακτα μέτρα για την κυκλοφορία των οχημάτων και προχώρησε σε κλείσιμο δρόμων.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ