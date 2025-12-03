Σοβαρό τροχαίο στον ΒΟΑΚ: Εγκλωβίστηκε ο οδηγός στα συντρίμμια – ΦΩΤΟ

Σύνοψη από το

  • Νέο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα Τετάρτη στον ΒΟΑΚ, με έναν άνδρα να τραυματίζεται.
  • Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του στο ύψος του κόμβου Γιόφυρου προς Γάζι, περνώντας τις προστατευτικές μπάρες και καταλήγοντας εκτός δρόμου.
  • Ο τραυματίας απεγκλωβίστηκε από την πυροσβεστική και την ΕΜΑΚ και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Στέλιος Μπαμιατζής

κοινωνία

ΤΡΟΧΑΙΟ ΚΡΗΤΗ PATRIS

Νέο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα, Τετάρτη (3/12), στον ΒΟΑΚ με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνδρας.

Σύμφωνα με το patris.gr, οδηγός αυτοκινήτου την ώρα που κινείτο στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του κόμβου Γιόφυρου προς Γάζι, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, το οποίο πέρασε τις προστατευτικές μπάρες και κατέληξε εκτός δρόμου.

Μάλιστα, ο άνδρας εγκλωβίστηκε μέσα στα συντρίμμια και στο σημείο κλήθηκαν άνδρες της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ για να τον απεγκλωβίσουν.

Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον οδηγό και τον μετέφερε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται χωρίς, ευτυχώς, να κινδυνεύει η ζωή του.

TROXAIO

