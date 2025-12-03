Σοβαρό τροχαίο στον ΒΟΑΚ: Εγκλωβίστηκε ο οδηγός στα συντρίμμια – ΦΩΤΟ

Νέο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα, Τετάρτη (3/12), στον ΒΟΑΚ με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνδρας.

Σύμφωνα με το patris.gr, οδηγός αυτοκινήτου την ώρα που κινείτο στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του κόμβου Γιόφυρου προς Γάζι, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, το οποίο πέρασε τις προστατευτικές μπάρες και κατέληξε εκτός δρόμου.

Μάλιστα, ο άνδρας εγκλωβίστηκε μέσα στα συντρίμμια και στο σημείο κλήθηκαν άνδρες της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ για να τον απεγκλωβίσουν.

Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον οδηγό και τον μετέφερε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται χωρίς, ευτυχώς, να κινδυνεύει η ζωή του.