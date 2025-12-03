Μπλόκα αγροτών: Άνοιξε το τελωνείο των Ευζώνων

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Μπλόκα αγροτών: Άνοιξε το τελωνείο των Ευζώνων

Λίγα λεπτά μετά τις 21.30 το βράδυ της Τετάρτης, οι αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής άνοιξαν το τελωνείο Ευζώνων στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο.

Τονίζεται ότι παρά τον αποκλεισμό οι αγρότες του μπλόκου Ευζώνων επιτρέπουν τη διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις.

Επισημαίνεται δε, ότι το αγροτικό μπλόκο, που στήθηκε στις 1/12, ενισχύεται με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα από διάφορες περιοχές των Ευζώνων, ενώ αύριο αναμένονται στο σημείο περίπου 100 τρακτέρ από τα Γιαννιτσά Πέλλας.

23:05 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

