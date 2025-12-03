Πούτιν: «Μπλόφα η δήλωση ότι είναι έτοιμος για πόλεμο με την Ευρώπη», δηλώνει αξιωματούχος του ΝΑΤΟ

Η απειλή του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι είναι έτοιμος για πόλεμο με την Ευρώπη δεν ήταν παρά μπλόφα, σύμφωνα με έναν ανώτερο αξιωματούχο του NATO. Παρά τη ρητορική απειλών της Μόσχας, το Κρεμλίνο δεν διαθέτει τη στρατιωτική ικανότητα να νικήσει τη δυτική συμμαχία, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο Ρώσος πρόεδρος προειδοποίησε ότι είναι έτοιμος για τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο με την Ευρώπη, πριν από τη συνάντησή του με τον Τζάρεντ Κούσνερ και τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, για την Ουκρανία, την Τρίτη.

«Δεν σκοπεύουμε να πολεμήσουμε την Ευρώπη, το έχω πει εκατό φορές», δήλωσε ο Πούτιν μετά από ένα επενδυτικό φόρουμ. «Αλλά αν η Ευρώπη ξαφνικά θελήσει να μας πολεμήσει και ξεκινήσει, είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό», είπε.

Πριν από τις ειρηνευτικές συνομιλίες στη Μόσχα με Αμερικανούς αξιωματούχους, κατηγόρησε επίσης τους συμμάχους του Κιέβου στην Ευρώπη ότι σπαταλούν τις διαπραγματεύσεις. «Δεν έχουν ατζέντα ειρήνης, είναι στο πλευρό του πολέμου», δήλωσε ο Ρώσος ηγέτης.

Ωστόσο, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο του ΝΑΤΟ που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, ο Πούτιν γνωρίζει πλήρως ότι η Ρωσία «δεν είναι σε θέση να νικήσει» τη συμμαχία, η οποία είναι πιο ενωμένη από ποτέ.

«Ο Πούτιν μπορεί να λέει ότι είναι έτοιμος για πόλεμο. Αλλά όταν ο Πούτιν λέει κάτι, συχνά αποδεικνύεται ότι δεν είναι αλήθεια», δήλωσε ο εκπρόσωπος της συμμαχίας, σύμφωνα με την European Pravda. «Και σε κάθε περίπτωση, δεν πιστεύω ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι έτοιμος για πόλεμο με την Ευρώπη», είπε.

Συνέχισε: «Δεν είναι έτοιμος. Αλλά δεν λέω ότι η Ρωσία δεν παράγει αρκετό στρατιωτικό εξοπλισμό, και δεν λέω ότι η Ρωσία δεν έχει τη στρατιωτική ικανότητα και την οικονομική βάση για μια τέτοια εκστρατεία.

Και αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει ότι η Ρωσία δεν έχει την επιθυμία να αλλάξει την αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης». Ωστόσο, ο Πούτιν γνωρίζει ότι «το ΝΑΤΟ θα υπερασπιστεί τον εαυτό του και επίσης ότι [παρά το γεγονός ότι] έχει την ικανότητα να πολεμήσει, δεν είναι σε θέση να νικήσει», η Ρωσία.

«Το πιο σημαντικό είναι ότι πιστεύω ότι ο Πούτιν συνειδητοποιεί ότι το ΝΑΤΟ είναι πλέον απίστευτα ενωμένο γύρω από την υπεράσπιση των συμμάχων», πρόσθεσε. Τα 32 κράτη μέλη της συμμαχίας διαθέτουν συνολικά 3,55 εκατομμύρια ενεργό προσωπικό, ξεπερνώντας άνετα το 1,32 εκατομμύριο της Ρωσίας, σύμφωνα με την Mailonline.

Εκτός από το ανθρώπινο δυναμικό, τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ διαθέτουν επίσης πάνω από 14.000 άρματα μάχης στα οπλοστάσιά τους, πάνω από 3.000 μαχητικά αεροσκάφη και σχεδόν 1.500 επιθετικά ελικόπτερα, ξεπερνώντας κατά πολύ τις δυνατότητες της Ρωσίας.