«Ιθάκη»: Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το βιβλίο του – Ποιοι δίνουν το «παρών» από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά – ΦΩΤΟ

Πλήθος κόσμου και αρκετά πολιτικά πρόσωπα δίνουν το παρών στο θέατρο «Παλλάς», όπου σε λίγη ώρα ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το βιβλίο του, «Ιθάκη».

Στο θέατρο «Παλλάς» για την εκδήλωση βρίσκονται οι δύο πολιτικοί αρχηγοί, ο Σωκράτης Φάμελλος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ο Αλέξης Χαρίτσης της Νέας Αριστεράς.

Από βουλευτές το παρών δίνουν:

Από τον ΣΥΡΙΖΑ: η Όλγα Γεροβασίλη, ο Νίκος Παππάς, η Ρένα Δούρου, ο Γιάννης Ραγκούσης, η Μαρίνα Κοντοτόλη, ο Γιώργος Γαβρίλος, η Πόπη Τσαπανίδου, ο Χρήστος Γιαννούλης, ο Κώστας Μπάρκας, ο Διονύσης Καλαματιανός, η Συμεών Κεδίκογλου, ο Χάρης Μαμουλάκης, η Κατερίνα Νοτοπούλου, η Καλλιόπη Βέττα, ο Γιώργος Καραμέρος.

Από τη Νέα Αριστερά: η Έφη Αχτσιόγλου, η Σία Αναγνωστοπούλου, η Μερόπη Τζούφη, η Θεανώ Φωτίου, ο Νάσος Ηλιόπουλος.

Από τους ανεξάρτητους: ο Ευάγγελος Αποστολάκης, οΓιάννης Σαρακιώτης και η Αθηνά Λινού.

Από την εκδήλωση απουσιάζει, όπως αναμενόταν, ο Παύλος Πολάκης.

