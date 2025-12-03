«Ιθάκη»: Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το βιβλίο του – Ποιοι δίνουν το «παρών» από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά – ΦΩΤΟ

Πλήθος κόσμου και αρκετά πολιτικά πρόσωπα δίνουν το παρών στο θέατρο «Παλλάς», όπου σε λίγη ώρα ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το βιβλίο του, «Ιθάκη».

Παρουσίαση του βιβλίου Τσίπρα: Ένα κόκκινο τριαντάφυλλο στην κενή θέση του Αλέκου Φλαμπουράρη – ΦΩΤΟ

Στο θέατρο «Παλλάς» για την εκδήλωση βρίσκονται οι δύο πολιτικοί αρχηγοί, ο Σωκράτης Φάμελλος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ο Αλέξης Χαρίτσης της Νέας Αριστεράς.

Από βουλευτές το παρών δίνουν:

  • Από τον ΣΥΡΙΖΑ: η Όλγα Γεροβασίλη, ο Νίκος Παππάς, η Ρένα Δούρου, ο Γιάννης Ραγκούσης, η Μαρίνα Κοντοτόλη, ο Γιώργος Γαβρίλος, η Πόπη Τσαπανίδου, ο Χρήστος Γιαννούλης, ο Κώστας Μπάρκας, ο Διονύσης Καλαματιανός, η Συμεών Κεδίκογλου, ο Χάρης Μαμουλάκης, η Κατερίνα Νοτοπούλου, η Καλλιόπη Βέττα, ο Γιώργος Καραμέρος.
  • Από τη Νέα Αριστερά: η Έφη Αχτσιόγλου, η Σία Αναγνωστοπούλου, η Μερόπη Τζούφη, η Θεανώ Φωτίου, ο Νάσος Ηλιόπουλος.
  • Από τους ανεξάρτητους: ο Ευάγγελος Αποστολάκης, οΓιάννης Σαρακιώτης και η Αθηνά Λινού.

Από την εκδήλωση απουσιάζει, όπως αναμενόταν, ο Παύλος Πολάκης.

Δείτε φωτογραφίες:

Ιθάκη, Τσίπρας, Παρουσίαση, Φάμελλος

Ιθάκη, Τσίπρας, Παρουσίαση, Έφη Αχτσιόγλου Ιθάκη, Τσίπρας, Παρουσίαση, Νίκος Παππάς

Ιθάκη, Τσίπρας, Παρουσίαση, Χαρίτσης

Ιθάκη, Τσίπρας, Παρουσίαση, Ιθάκη, Τσίπρας, Παρουσίαση, Ιθάκη, Τσίπρας, Παρουσίαση,

Ιθάκη, Τσίπρας, Παρουσίαση, Ιθάκη, Τσίπρας, Παρουσίαση, Ιθάκη, Τσίπρας, Παρουσίαση, Ιθάκη, Τσίπρας, Παρουσίαση,

Ιθάκη, Τσίπρας, Παρουσίαση, Ιθάκη, Τσίπρας, Παρουσίαση,

