Ρώμη: Επιστροφή χρημάτων σε επιβάτες για κακή εξυπηρέτηση σχεδιάζει η εταιρεία δημόσιων συγκοινωνιών

Η εταιρεία δημόσιων συγκοινωνιών Atac στην Ρώμη, δεσμεύτηκε να προσφέρει επιστροφές χρημάτων σε περιπτώσεις παροχής ανεπαρκούς εξυπηρέτησης, όπως ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη, η ιταλική Αρχή Ανταγωνισμού, τερματίζοντας μια έρευνα για τον υπό κρατικό έλεγχο συγκοινωνιακό φορέα.

Η ρυθμιστική αρχή άρχισε έρευνα κατά της Atac τον Φεβρουάριο, για «πιθανές αθέμιτες εμπορικές πρακτικές» και για μη τήρηση των προτύπων ποιότητας, κατά την περίοδο 2021-2023. Η εταιρεία δεν κατάφερε να επιτύχει τους στόχους για την ακρίβεια δρομολογίων, τη λειτουργία κυλιόμενων σκαλών και ανελκυστήρων και την παροχή φυλάκων ασφαλείας σε σταθμούς του μετρό, τόνισε η ρυθμιστική αρχή.

Η έρευνα έκλεισε αφού η Atac δεσμεύτηκε να διαθέσει περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ για επιστροφές χρημάτων σε κατόχους ετήσιων καρτών για μέσα μαζικής μεταφοράς, ανακοίνωσε σήμερα η ρυθμιστική αρχή.  Η ιταλική αρχή ανταγωνισμού εποπτεύει επίσης τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Ο γενικός διευθυντής της Atac, Πάολο Αϊέλι χαρακτήρισε τις αποφάσεις της ρυθμιστικής αρχής «ώθηση, ένα περαιτέρω κίνητρο για την επιτάχυνση της πορείας αλλαγής που έχει ξεκινήσει η Atac τα τελευταία χρόνια».

Οι κάτοχοι ετήσιων καρτών για το 2024 θα λάβουν 5 ευρώ ο καθένας, και επιπλέον 5 ευρώ θα δοθούν σε κατόχους ετήσιων καρτών για μέσα μαζικής μεταφοράς σε οποιοδήποτε έτος μεταξύ 2021 και 2023, ανέφερε η αρχή.  Οι ετήσιες κάρτες κοστίζουν 250 ευρώ, εξαιρουμένων των εκπτώσεων.

Η Atac θα εισαγάγει επίσης μια νέα εφαρμογή για κινητά που προσφέρει μερικές επιστροφές χρημάτων στους χρήστες σε περίπτωση καθυστερήσεων άνω των 15 λεπτών σε τακτικές υπηρεσίες λεωφορείων, τραμ ή μετρό.

Οι δημόσιες συγκοινωνίες στη Ρώμη είναι γνωστές για την αναποτελεσματικότητά τους, αλλά η Atac δήλωσε στη ρυθμιστική αρχή ότι έχουν βελτιωθεί χάρη στα κονδύλια της ΕΕ μετά την Covid και την κρατική χρηματοδότηση για την προετοιμασία για το φετινό Καθολικό Άγιο Έτος.

Οι βελτιώσεις περιλαμβάνουν νέα λεωφορεία που ήδη κυκλοφορούν και νέα τραμ που θα αποκαλυφθούν σύντομα, τόνισε ο Αϊέλι. Η Atac δεσμεύτηκε επίσης να προσλάβει περισσότερο προσωπικό στους σταθμούς του μετρό και να εκπαιδεύσει το υπάρχον προσωπικό, με ετήσια επένδυση 2,6 εκατομμυρίων ευρώ, ανέφερε η αρχή.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

