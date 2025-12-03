ΕΡΤ1: Μια μέρα ακόμα για την «Ηλέκτρα»

Νάντια Ρηγάτου

Media

ΕΡΤ1: Μια μέρα ακόμα για την «Ηλέκτρα»

Η «Ηλέκτρα», η σειρά που κέρδισε την αγάπη του τηλεοπτικού κοινού, επεκτείνει την παρουσία της στο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.

Από την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, οι τηλεθεατές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν νέα επεισόδια της σειράς πέντε ημέρες την εβδομάδα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, στις 19:00.

Με έντονο συναισθηματικό φορτίο, καθηλωτική αφήγηση και ερμηνείες που έχουν αγγίξει τους τηλεθεατές, η «Ηλέκτρα» επιστρέφει κάθε μέρα στο πρόγραμμα της ΕΡΤ1, με νέες εξελίξεις που υπόσχονται να συναρπάσουν.

Η Ηλέκτρα παλεύει να συμβιβαστεί με τη σκληρή πραγματικότητα της φυλακής, την ώρα που ο Νικήτας είναι αποφασισμένος να μην ηρεμήσει ώσπου να τη δει ελεύθερη.

Ο επόμενος στόχος τους γίνεται ο ένορκος Πανόπουλος, ενώ μέσα στη φυλακή η Μαλάμω προσπαθεί να πείσει την Ηλέκτρα να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στον Νικήτα.

Οι εξελίξεις κορυφώνονται και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα ακολουθήσει

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: Η αρχαία άσκηση που την αντιμετωπίζει αποτελεσματικά

ΕΟΦ: Σε περιορισμένη διαθεσιμότητα 273 φάρμακα τον Νοέμβριο

Fitch: Τι λέει ο οίκος για τις δημοσιονομικές πιέσεις της Ελλάδας του 2026

Πληρωμές ύψους 1,2 δισ. από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε αγρότες: Ποιοι πληρώνονται εντός του μήνα, σύμφωνα με τον Χατζηδάκη

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
18:12 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Άγιος έρωτας: Μαχαιρώνουν τον Μαρκόπουλο στη φυλακή

Ο Μαρκόπουλος κάνει μια νέα ομολογία στον ενωμοτάρχη που ανατρέπει τα πάντα στο νέο επεισόδιο ...
15:28 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Να μ’ αγαπάς: Ο Άγγελος βρίσκει τον Λευτέρη και την Φωτεινή και εκδικείται τον Καλλιγά, απόψε στις 20:00

Η Ζωή και η Νικαίτη βρίσκουν καταφύγιο στην πανσιόν της Έλλης στο νέο επεισόδιο της σειράς ...
15:10 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Παιχνίδια Εκδίκησης: Ο Άγης προσπαθεί να πείσει τους γύρω του ότι η Μάγια έχει ψυχολογικά προβλήματα

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» έρχονται απόψε στις 22:30 στον ΑΝΤ1, με ένα επεισόδιο που θα καθηλώσε...
14:08 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Kαταιγιστικές εξελίξεις έρχονται απόψε στις ζωές της Μελισσάνθης, της Ιουλίας και της Πολυξένης

Όλα όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς “Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι” απόψε στ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»