ΕΡΤ1: Μια μέρα ακόμα για την «Ηλέκτρα»

Η «Ηλέκτρα», η σειρά που κέρδισε την αγάπη του τηλεοπτικού κοινού, επεκτείνει την παρουσία της στο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.

Από την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, οι τηλεθεατές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν νέα επεισόδια της σειράς πέντε ημέρες την εβδομάδα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, στις 19:00.

Με έντονο συναισθηματικό φορτίο, καθηλωτική αφήγηση και ερμηνείες που έχουν αγγίξει τους τηλεθεατές, η «Ηλέκτρα» επιστρέφει κάθε μέρα στο πρόγραμμα της ΕΡΤ1, με νέες εξελίξεις που υπόσχονται να συναρπάσουν.

Η Ηλέκτρα παλεύει να συμβιβαστεί με τη σκληρή πραγματικότητα της φυλακής, την ώρα που ο Νικήτας είναι αποφασισμένος να μην ηρεμήσει ώσπου να τη δει ελεύθερη.

Ο επόμενος στόχος τους γίνεται ο ένορκος Πανόπουλος, ενώ μέσα στη φυλακή η Μαλάμω προσπαθεί να πείσει την Ηλέκτρα να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στον Νικήτα.

Οι εξελίξεις κορυφώνονται και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα ακολουθήσει