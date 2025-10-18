Αθηνά Μαξίμου: «Μεγάλωσα σε ένα χίπικο σπίτι – Αισθανόμουν ότι οι γονείς μου δεν είχαν όρια»

Η Αθηνά Μαξίμου σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», μίλησε για τους γονείς της αλλά και την παιδική της ηλικία σε ένα χίπικο σπίτι.

«Ήμουν πολύ μοναχικό παιδί, γιατί ήμουν και μοναχοπαίδι χωρισμένων γονέων. Οι γονείς μου ήταν καλλιτέχνες, ο πατέρας μου ζωγράφος και η μητέρα μου διακοσμήτρια. Ήταν ένα χίπικο σπίτι γενικά» περιέγραψε.

«Είχα να μεγαλώσω δύο γονείς!» σχολίασε.

«Με δυσκόλευε το να μπορώ να έχουν όρια. Δεν μπορούσα να το διατυπώσω σε αυτή την ηλικία. Αισθανόμουν ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν όρια, ήταν σαν μικρά παιδιά, έκαναν ότι τους ερχόταν» είπε η ηθοποιός. «Αναγκαζόμουν να είμαι σωστή, να βάζω μόνη μου όρια στον εαυτό μου. Άλλαζα σπίτια και κάθε σπίτι είχε άλλες συνήθειες και έπρεπε να προσαρμόζομαι» πρόσθεσε.