Steve Bridges: Ο κωμικός του TikTok πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 41 ετών

Ο Steve Bridges, κωμικός στο TikTok, γνωστός για τα δημοφιλή σκετς του με θέμα την καθημερινή ζωή, πέθανε σε ηλικία 41 ετών.

Η σύζυγος του Μπρίτζες, Τσέλσι, ανακοίνωσε τον θάνατό του την Παρασκευή σε ένα βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram, λέγοντας ότι πέθανε «ήρεμα στον ύπνο του» στις 15 Οκτωβρίου.

Το αστυνομικό τμήμα της Πιόρια του Ιλινόις επιβεβαίωσε στο TMZ ότι οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε αναφορά για θάνατο σε ιδιωτική κατοικία την Τετάρτη. «Αυτοί που είδατε στο διαδίκτυο ήταν απλώς οι χαρακτήρες που δημιούργησε», είπε η Τσέλσι στο βίντεο.

«Ήταν ο πιο προσεκτικός πατέρας και ο καλύτερος σύζυγος», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ήταν επίσης «ο σπουδαιότερος, ο πιο γλυκός άνθρωπος».

«Και χάρη στο διαδίκτυο, μπόρεσε να ζήσει το όνειρό του να κάνει τους ανθρώπους να γελούν. Είμαι τόσο ευγνώμων που μπόρεσε να το κάνει αυτό» αναφέρει.

Ο Steve Bridges απέκτησε περισσότερους από 2 εκατομμύρια ακολούθους στο TikTok και το Instagram με κωμικά σκετς που απεικόνιζαν υπερβολικές εκδοχές κοινών προσωπικοτήτων, όπως πωλητές ηλιακών πάνελ, «αδιάφορους φίλους» και παιδιά.