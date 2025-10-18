Σοβαρό τροχαίο στο Μενίδι: Οδηγός «καρφώθηκε» σε δέντρο – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (18/10) στο Μενίδι, όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα αυτό να προσκρούσει με σφοδρότητα σε δέντρο.

Το ατύχημα συνέβη λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, στην λεωφόρο Πάρνηθος. Για άγνωστη αιτία, το Ι.Χ. όχημα εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε δέντρο. Από τη σύγκρουση, ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στο σημείο κλήθηκε και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η παρέμβαση της οποίας δεν κρίθηκε αναγκαία, καθώς ο οδηγός κατάφερε να βγει από το όχημα μόνος του. Αργότερα, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, παρελήφθη από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.