Σοβαρό τροχαίο στο Μενίδι: Οδηγός «καρφώθηκε» σε δέντρο – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (18/10) στο Μενίδι, όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα αυτό να προσκρούσει με σφοδρότητα σε δέντρο.

Το ατύχημα συνέβη λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, στην λεωφόρο Πάρνηθος. Για άγνωστη αιτία, το Ι.Χ. όχημα εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε δέντρο. Από τη σύγκρουση, ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στο σημείο κλήθηκε και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η παρέμβαση της οποίας δεν κρίθηκε αναγκαία, καθώς ο οδηγός κατάφερε να βγει από το όχημα μόνος του. Αργότερα, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, παρελήφθη από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είναι τα intersex άτομα που είδαμε στη σειρά του Γ. Καπουτζίδη – Ποια χαρακτηριστικά έχουν;

Βρείτε τις διαφορές στην εικόνα με τη γιαγιά που μαζεύει ντομάτες – Οι περισσότεροι δυσκολεύονται να εντοπίσουν την 3η

Επίδομα στέγασης 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να «κοπούν» στις πληρωμές του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου

Standard and Poor’s: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στο ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα λιοντάρι σε 16 δευτερόλεπτα

Το AI εργαλείο δημιουργίας βίντεο της Google αποκτά καλύτερη επεξεργασία και ήχο
περισσότερα
07:20 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Καιρός: Αστάθεια σήμερα με μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες – Σε ποιες περιοχές θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Άστατος αναμένεται να είναι ο καιρός σήμερα, Σάββατο σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σύμφωνα με την...
07:09 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Οκτωβρίου

Σάββατο 18 Οκτωβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Λουκ...
06:39 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (18/10) στην Αθήνα και σε άλλες 9 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Σάββατο 18 Οκτωβρίου, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες π...
05:53 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Σαν σήμερα 18 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Διεθνής Ημ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης