Πρίγκιπας Ουίλιαμ – Κέιτ: Η νέα οικογενειακή φωτογραφία για τις Χριστουγεννιάτικες κάρτες του 2025

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας δημοσίευσαν μια νέα οικογενειακή φωτογραφία για την χριστουγεννιάτικη κάρτα τους με τα παιδιά τους, τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις.

Η φωτογραφία, που τραβήχτηκε από τον Τζος Σίνερ, στο Νόρφολκ τον Απρίλιο, δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Παλατιού του Κένσινγκτον με τη λεζάντα: «Ευχόμαστε σε όλους Καλά Χριστούγεννα».

Στη φωτογραφία, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ χαμογελούν καθώς κάθονται στο γρασίδι ανάμεσα σε νάρκισσους, την Άνοιξη, με τα παιδιά τους, ενώ η πριγκίπισσα αγκαλιάζει τον Τζορτζ.  Η Σάρλοτ ακουμπά το κεφάλι της στον ώμο του πατέρα της και κρατάει το χέρι του, ενώ ο χαλαρός Λούις – χωρίς τα μπροστινά του δόντια – είναι ξαπλωμένος ανάμεσα στα πόδια του Ουίλιαμ.

Η φωτογραφία φαίνεται να προέρχεται από την ίδια φωτογράφιση του κ. Σίνερ που χρησιμοποιήθηκε για να τραβήξει πορτρέτα για τα 12α γενέθλια του Τζορτζ, τον Ιούλιο και τα 7α γενέθλια του Λούις, τον Απρίλιο.

Μια άλλη φωτογραφία του Ουίλιαμ και της Κέιτ με τα τρία παιδιά του δημοσιεύθηκε την Ημέρα του Πατέρα, τον Ιούνιο, και φαίνεται επίσης να προέρχεται από την ίδια σειρά φωτογραφιών του φωτογράφου Σίνερ.

Η νέα φωτογραφία δημοσιεύθηκε δύο ημέρες μετά την συμμετοχή του πριγκιπικού ζεύγους  μαζί με άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας στο ετήσιο προχριστουγεννιάτικο γεύμα του Βασιλιά στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ την Τρίτη.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ και η Βασίλισσα Καμίλα επέλεξαν το πορτρέτο της 20ής επετείου του γάμου τους για την επίσημη χριστουγεννιάτικη κάρτα τους. Η φωτογραφία δημοσιεύθηκε στο κοινό, στις 6 Δεκεμβρίου.

Μια μέρα νωρίτερα, το πριγκιπικό ζεύγος της Ουαλίας και τα παιδιά τους συμμετείχαν σε μια συγκέντρωση διασημοτήτων, αθλητικών αστέρων και σημαντικών προσωπικοτήτων της κοινότητας για την εκδήλωση «Together at Christmas» της Κέιτ.

Η Κέιτ προήδρευσε της λειτουργίας με χριστουγεννιάτικα τραγούδια στο Αβαείο του Ουέστμινστερ στις 5 Δεκεμβρίου, με 1.600 καλεσμένους να γεμίζουν τα στασίδια όπου η πριγκίπισσα και ο σύζυγός της παντρεύτηκαν το 2011.

Πώς θα γιορτάσουν τα Χριστούγεννα

Ο Γουίλιαμ, η Κέιτ και τα παιδιά τους αναμένεται να συναντήσουν τον βασιλιά και τη βασίλισσα μαζί με άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας στο Σάντρινγκχαμ στο Νόρφολκ για την ημέρα των Χριστουγέννων.

Ο Κάρολος φέρεται επίσης να έχει προσκαλέσει τα παιδιά της Καμίλα και τις οικογένειές τους, καθώς και τις ανιψιές του, τις πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία, αλλά όχι τον πατέρα τους, τον αδελφό του, έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου.

Το πριγκιπικό ζεύγος της Ουαλίας θα μπορούσε επίσης να εμφανιστεί στην τελετή της ημέρας των Χριστουγέννων μαζί με τον Κάρολο, η οποία περιλαμβάνει μια παραδοσιακή βόλτα μετά την εκκλησία, όπου συναντούν το εκκλησιαστικό κοινό.

Η πενταμελής οικογένεια βίωσε μια σημαντική αλλαγή πριν από λίγες εβδομάδες, όταν μετακόμισε στο «μόνιμο σπίτι» της, το Forest Lodge στο Windsor Great Park, που διαθέτει οκτώ υπνοδωμάτια.

Η αλλαγή θεωρείται ως μια νέα αρχή για τους δύο, μετά την ανάρρωση της Κέιτ από τον καρκίνο, την οποία ανακοίνωσε στις αρχές του 2025, μετά από έναν χρόνο, το 2024, τον οποίον ο Ουίλιαμ χαρακτήρισε «σκληρό».

