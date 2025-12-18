Primeira Liga: 8ος πιο ακριβός παίκτης στην Πορτογαλία ο Παυλίδης με αξία 35 εκατ. ευρώ – 27ος ο Ιωαννίδης, 45ος ο Βαγιαννίδης

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

O Βαγγέλης Παυλίδης της Μπενφίκα, με εκτιμώμενη αξία 35 εκατομμύρια ευρώ είναι 8ος πιο ακριβός παίκτης στην πορτογαλική Primeira Liga.

Στην 27η θέση, σύμφωνα με την εξειδικευμένη ιστοσελίδα transfermarkt, βρίσκεται ο Φώτης Ιωαννίδης (Σπόρτινγκ Λισαβόνας) με 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ 45ος είναι ο Γιώργος Βαγιανίδης (Σπόρτινγκ Λισαβόνας) με 11 εκατομμύρια ευρώ.

Η κορυφαία δεκάδα:

  • 1. Μόρτεν Χιουλμάντ Σπόρτινγκ Λισβόνας 50 εκατ. ευρώ
  • -. Σάμου Αγκεχόουα Πόρτο 50
  • 3. Γκονσάλο Ινάσιο Σπόρτινγκ Λισαβόνας 45
  • -. Ουσμάν Ντιομάντε Σπόρτινγκ Λισαβόνας 45
  • -. Τζεοβάνι Ουεντά Σπόρτινγκ Λισαβόνας 45
  • 6. Ντιέγκο Κόστα Πόρτο 40
  • -. Ροντρίγκο Μόρα Πόρτο 40
  • 8. Βαγγέλης Παυλίδης Μπενφίκα 35
  • -. Φραντσίσκο Τρινκάο Σπόρτινγκ Λισαβόνας 35
  • 10.Άλαν Βαρέλα Πόρτο 32

