Primeira Liga: 8ος πιο ακριβός παίκτης στην Πορτογαλία ο Παυλίδης με αξία 35 εκατ. ευρώ – 27ος ο Ιωαννίδης, 45ος ο Βαγιαννίδης

O Βαγγέλης Παυλίδης της Μπενφίκα, με εκτιμώμενη αξία 35 εκατομμύρια ευρώ είναι 8ος πιο ακριβός παίκτης στην πορτογαλική Primeira Liga.

Στην 27η θέση, σύμφωνα με την εξειδικευμένη ιστοσελίδα transfermarkt, βρίσκεται ο Φώτης Ιωαννίδης (Σπόρτινγκ Λισαβόνας) με 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ 45ος είναι ο Γιώργος Βαγιανίδης (Σπόρτινγκ Λισαβόνας) με 11 εκατομμύρια ευρώ.

Η κορυφαία δεκάδα: