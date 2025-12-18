Primeira Liga: 8ος πιο ακριβός παίκτης στην Πορτογαλία ο Παυλίδης με αξία 35 εκατ. ευρώ – 27ος ο Ιωαννίδης, 45ος ο Βαγιαννίδης

O Βαγγέλης Παυλίδης της Μπενφίκα, με εκτιμώμενη αξία 35 εκατομμύρια ευρώ είναι 8ος πιο ακριβός παίκτης στην πορτογαλική Primeira Liga.
Στην 27η θέση, σύμφωνα με την εξειδικευμένη ιστοσελίδα transfermarkt, βρίσκεται ο Φώτης Ιωαννίδης (Σπόρτινγκ Λισαβόνας) με 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ 45ος είναι ο Γιώργος Βαγιανίδης (Σπόρτινγκ Λισαβόνας) με 11 εκατομμύρια ευρώ.
Η κορυφαία δεκάδα:
- 1. Μόρτεν Χιουλμάντ Σπόρτινγκ Λισβόνας 50 εκατ. ευρώ
- -. Σάμου Αγκεχόουα Πόρτο 50
- 3. Γκονσάλο Ινάσιο Σπόρτινγκ Λισαβόνας 45
- -. Ουσμάν Ντιομάντε Σπόρτινγκ Λισαβόνας 45
- -. Τζεοβάνι Ουεντά Σπόρτινγκ Λισαβόνας 45
- 6. Ντιέγκο Κόστα Πόρτο 40
- -. Ροντρίγκο Μόρα Πόρτο 40
- 8. Βαγγέλης Παυλίδης Μπενφίκα 35
- -. Φραντσίσκο Τρινκάο Σπόρτινγκ Λισαβόνας 35
- 10.Άλαν Βαρέλα Πόρτο 32