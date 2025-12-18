Σφουγγάρισμα: Η συνήθεια που θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε το σπίτι σας καθαρό και τακτοποιημένο

  • Μια απλή συνήθεια καθαρισμού, το «στοχευμένο σφουγγάρισμα» (spot mopping), μπορεί να διατηρήσει το σπίτι σας καθαρό και τακτοποιημένο χωρίς κόπο, αντιμετωπίζοντας άμεσα λεκέδες και διαρροές.
  • Για τα ξύλινα δάπεδα, το στοχευμένο σφουγγάρισμα άμεσων διαρροών είναι η καλύτερη λύση, καθώς το παραδοσιακό υπερβολικά υγρό σφουγγάρισμα μπορεί να προκαλέσει ζημιά από υγρασία.
  • Το στοχευμένο σφουγγάρισμα είναι επίσης αποτελεσματικό για τα πλακάκια, διευκολύνοντας τον καθαρισμό όχι μόνο της επιφάνειας αλλά και των αρμών, όπου συχνά παραμένει βρωμιά.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Η αποσυμφόρηση και ο καθαρισμός του σπιτιού προσφέρουν σημαντικά οφέλη για την ψυχική υγεία, όπως η μείωση του άγχους και η βελτίωση της συγκέντρωσης. Ωστόσο, το να καθαρίζετε ολόκληρο το σπίτι κάθε φορά που θέλετε να συγκεντρωθείτε είναι μια χρονοβόρα και κουραστική δουλειά. Μια απλή συνήθεια στο σφουγγάρισμα των δαπέδων μπορεί να σας βοηθήσει να διατηρείτε το σπίτι σας καθαρό και τακτοποιημένο χωρίς κόπο.

Ξύλινα πατώματα: Το απλό κόλπο για να λάμπουν από καθαριότητα με 1 υλικό που υπάρχει στην κουζίνα σας

Spot mopping: Τι είναι το στοχευμένο σφουγγάρισμα 

Το στοχευμένο σφουγγάρισμα (spot mopping) είναι ακριβώς αυτό που περιγράφει το όνομά του: εάν φέρετε λάσπη μέσα στο σπίτι ή χύσετε κατά λάθος κάτι, προσπαθήστε να σφουγγαρίσετε αυτό το συγκεκριμένο σημείο αμέσως. Αυτό αποτρέπει τη συσσώρευση βρωμιάς.

Το βρώμικο νερό από το σφουγγάρισμα πρέπει να αντικαθίσταται συχνά (περίπου κάθε 10-20 τετραγωνικά μέτρα) για να αποφευχθεί η επαναμόλυνση των πατωμάτων σας, ενώ οι κοινές σφουγγαρίστρες χρειάζονται αντικατάσταση κάθε 2 ή 3 μήνες.

Καθαρισμός τζαμιών: 5 μυστικά από επαγγελματίες για άψογο αποτέλεσμα χωρίς ραβδώσεις

Είναι ένα από τα απλά κόλπα καθαρισμού που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να διατηρήσετε το σπίτι σας τακτοποιημένο, αλλά είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για όσους έχουν σκληρά δάπεδα (όπως ξύλινα ή πλακάκια).

Πώς να διατηρείτε καθαρά τα ξύλινα δάπεδα και να αποφύγετε τις φθορές

Ο καθαρισμός των σκληρών δαπέδων (hardwood floors) είναι μια δύσκολη διαδικασία. Από τη μία πλευρά, αν σφουγγαρίζετε πολύ σπάνια, είναι πιθανό να συσσωρευτεί βρωμιά στις περιοχές με έντονη κυκλοφορία, η οποία θα είναι πιο δύσκολο να καθαριστεί. Από την άλλη πλευρά, το παραδοσιακό υπερβολικά υγρό σφουγγάρισμα, ειδικά σε ακατέργαστα ξύλινα πατώματα, μπορεί να προκαλέσει ζημιά από υγρασία εάν μείνει για πολύ ώρα.

Επίσης, δεν συνιστάται ο συχνός υγρός καθαρισμός, ειδικά επειδή μπορεί να αυξήσει την υγρασία σε έναν κλειστό χώρο, προκαλώντας επιπλέον δομικές βλάβες. Το στοχευμένο σφουγγάρισμα (spot mopping) άμεσων διαρροών είναι η καλύτερη λύση αν θέλετε το σπίτι σας να φαίνεται σαν καινούργιο.

Πώς το στοχευμένο σφουγγάρισμα βελτιώνει τον καθαρισμό των πλακιδίων

Το στοχευμένο σφουγγάρισμα δεν είναι χρήσιμο μόνο για τα ξύλινα πατώματα. Ένα μεγάλο λάθος που κάνουν οι άνθρωποι κατά το σφουγγάρισμα πλακιδίων είναι ότι περιορίζονται μόνο στον επιφανειακό καθαρισμό, αφήνοντας τη βρωμιά στους αρμούς μεταξύ των πλακιδίων.

Το στοχευμένο σφουγγάρισμα κάνει πιο εύκολη την διαχείριση της ακαταστασίας: καθαρίζετε τα πλακίδια και στη συνέχεια σκουπίζετε σχολαστικά τους χώρους των αρμών. Αυτό απαιτεί λιγότερη προσπάθεια και σας επιτρέπει να διασφαλίσετε ότι έχετε καθαρίσει κάθε γωνία.

