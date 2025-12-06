Μπενφίκα – Σπόρτινγκ 1-1: Όλα «Χ» στο ντέρμπι της Λισαβόνας – Βασικός ο Παυλίδης, αλλαγή ο Ιωαννίδης, στον πάγκο ο Βαγιαννίδης

Το μεγάλο ντέρμπι της Λισαβόνας ανάμεσα στην Μπενφίκα και τη Σπόρτινγκ ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1. Η αναμέτρηση είχε έντονο ελληνικό χρώμα, αφού ο Βαγγέλης Παυλίδης αγωνίστηκε για τους «αετούς», ενώ οι Φώτης Ιωαννίδης και Γιώργος Βαγιαννίδης βρέθηκαν στην αποστολή των «λιονταριών».

Το αποτέλεσμα αφήνει θεωρητικά κερδισμένη την Πόρτο, η οποία, αν επικρατήσει την Κυριακή (7/12) στην έδρα της Τοντέλα, θα αποκτήσει προβάδισμα πέντε βαθμών στην κορυφή της Primeira Liga.

Η Σπόρτινγκ μπήκε πιο δυνατά και άνοιξε το σκορ στο 12’, όταν ο Πέδρο Γκονσάλβες έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα μετά από ασίστ του Χιούλμαντ. Η Μπενφίκα, ωστόσο, απάντησε στο 27’ με τον Σουντάκοφ, ο οποίος ισοφάρισε για την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο. Το παιχνίδι είχε ένταση μέχρι το τέλος, καθώς στο 90’+2’ ο Μπρεστιάνι αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για πολύ σκληρό μαρκάρισμα με τα δύο πόδια πάνω στον Κατάμο.

Ο Παυλίδης ξεκίνησε βασικός για την Μπενφίκα, δέχθηκε κίτρινη κάρτα στο 67’ και αντικαταστάθηκε στο 86’ από τον Ιβάνοβιτς. Από την άλλη πλευρά, ο Ιωαννίδης, που επέστρεψε μετά τον τραυματισμό του, μπήκε στο παιχνίδι στο ίδιο λεπτό (86’) στη θέση του Σουάρες, ενώ ο Βαγιαννίδης έμεινε στον πάγκο χωρίς να χρησιμοποιηθεί.

