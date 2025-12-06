Μπενφίκα – Σπόρτινγκ 1-1: Όλα «Χ» στο ντέρμπι της Λισαβόνας – Βασικός ο Παυλίδης, αλλαγή ο Ιωαννίδης, στον πάγκο ο Βαγιαννίδης

Το μεγάλο ντέρμπι της Λισαβόνας ανάμεσα στην Μπενφίκα και τη Σπόρτινγκ ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1. Η αναμέτρηση είχε έντονο ελληνικό χρώμα, αφού ο Βαγγέλης Παυλίδης αγωνίστηκε για τους «αετούς», ενώ οι Φώτης Ιωαννίδης και Γιώργος Βαγιαννίδης βρέθηκαν στην αποστολή των «λιονταριών».
Το αποτέλεσμα αφήνει θεωρητικά κερδισμένη την Πόρτο, η οποία, αν επικρατήσει την Κυριακή (7/12) στην έδρα της Τοντέλα, θα αποκτήσει προβάδισμα πέντε βαθμών στην κορυφή της Primeira Liga.
Η Σπόρτινγκ μπήκε πιο δυνατά και άνοιξε το σκορ στο 12’, όταν ο Πέδρο Γκονσάλβες έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα μετά από ασίστ του Χιούλμαντ. Η Μπενφίκα, ωστόσο, απάντησε στο 27’ με τον Σουντάκοφ, ο οποίος ισοφάρισε για την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο. Το παιχνίδι είχε ένταση μέχρι το τέλος, καθώς στο 90’+2’ ο Μπρεστιάνι αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για πολύ σκληρό μαρκάρισμα με τα δύο πόδια πάνω στον Κατάμο.
Ο Παυλίδης ξεκίνησε βασικός για την Μπενφίκα, δέχθηκε κίτρινη κάρτα στο 67’ και αντικαταστάθηκε στο 86’ από τον Ιβάνοβιτς. Από την άλλη πλευρά, ο Ιωαννίδης, που επέστρεψε μετά τον τραυματισμό του, μπήκε στο παιχνίδι στο ίδιο λεπτό (86’) στη θέση του Σουάρες, ενώ ο Βαγιαννίδης έμεινε στον πάγκο χωρίς να χρησιμοποιηθεί.
|Αναλυτικά τα αποτελέσματα
|Μπενφίκα – Σπόρτινγκ Λισ. 1-1
|Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της 13ης αγωνιστικής
|Σάββατο 6 Δεκεμβρίου
|Σάντα Κλάρα – Κάσα Πία
|(06/12)
|AVS – Ρίο Αβε
|(06/12)
|Φαμαλικάο – Μπράγκα
|(06/12)
|Κυριακή 7 Δεκεμβρίου
|Εστορίλ – Μορεϊρένσε
|(07/12)
|Αλβέρκα – Νασιονάλ
|(07/12)
|Εστρέλα Αμαδόρα – Αρούκα
|(07/12)
|Τοντέλα – Πόρτο
|(07/12)
|Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου
|Γκιμαράες – Ζιλ Βισέντε
|(08/12)
|Βαθμολογία (σε 12 αγώνες)
|1.
|Πόρτο
|34
|2.
|Σπόρτινγκ Λισ. (13αγ.)
|32
|3.
|Μπενφίκα (13αγ.)
|29
|4.
|Ζιλ Βισέντε
|23
|5.
|Φαμαλικάο
|20
|6.
|Μπράγκα
|19
|7.
|Μορεϊρένσε
|19
|8.
|Γκιμαράες
|17
|9.
|Αλβέρκα
|14
|10.
|Εστορίλ
|13
|11.
|Ρίο Αβε
|13
|12.
|Σάντα Κλάρα
|12
|13.
|Νασιονάλ
|12
|14.
|Εστρέλα Αμαδόρα
|11
|15.
|Κάσα Πία
|9
|16.
|Τοντέλα
|9
|17.
|Αρούκα
|9
|18.
|AVS
|3