Μπενφίκα – Σπόρτινγκ 1-1: Όλα «Χ» στο ντέρμπι της Λισαβόνας – Βασικός ο Παυλίδης, αλλαγή ο Ιωαννίδης, στον πάγκο ο Βαγιαννίδης

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Μπενφίκα – Σπόρτινγκ 1-1: Όλα «Χ» στο ντέρμπι της Λισαβόνας – Βασικός ο Παυλίδης, αλλαγή ο Ιωαννίδης, στον πάγκο ο Βαγιαννίδης

Το μεγάλο ντέρμπι της Λισαβόνας ανάμεσα στην Μπενφίκα και τη Σπόρτινγκ ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1. Η αναμέτρηση είχε έντονο ελληνικό χρώμα, αφού ο Βαγγέλης Παυλίδης αγωνίστηκε για τους «αετούς», ενώ οι Φώτης Ιωαννίδης και Γιώργος Βαγιαννίδης βρέθηκαν στην αποστολή των «λιονταριών».

Το αποτέλεσμα αφήνει θεωρητικά κερδισμένη την Πόρτο, η οποία, αν επικρατήσει την Κυριακή (7/12) στην έδρα της Τοντέλα, θα αποκτήσει προβάδισμα πέντε βαθμών στην κορυφή της Primeira Liga.

Η Σπόρτινγκ μπήκε πιο δυνατά και άνοιξε το σκορ στο 12’, όταν ο Πέδρο Γκονσάλβες έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα μετά από ασίστ του Χιούλμαντ. Η Μπενφίκα, ωστόσο, απάντησε στο 27’ με τον Σουντάκοφ, ο οποίος ισοφάρισε για την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο. Το παιχνίδι είχε ένταση μέχρι το τέλος, καθώς στο 90’+2’ ο Μπρεστιάνι αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για πολύ σκληρό μαρκάρισμα με τα δύο πόδια πάνω στον Κατάμο.

Ο Παυλίδης ξεκίνησε βασικός για την Μπενφίκα, δέχθηκε κίτρινη κάρτα στο 67’ και αντικαταστάθηκε στο 86’ από τον Ιβάνοβιτς. Από την άλλη πλευρά, ο Ιωαννίδης, που επέστρεψε μετά τον τραυματισμό του, μπήκε στο παιχνίδι στο ίδιο λεπτό (86’) στη θέση του Σουάρες, ενώ ο Βαγιαννίδης έμεινε στον πάγκο χωρίς να χρησιμοποιηθεί.

Δείτε τα Highlights του αγώνα

Αναλυτικά τα αποτελέσματα
Μπενφίκα – Σπόρτινγκ Λισ. 1-1
Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της 13ης αγωνιστικής
Σάββατο 6 Δεκεμβρίου
Σάντα Κλάρα – Κάσα Πία (06/12)
AVS – Ρίο Αβε (06/12)
Φαμαλικάο – Μπράγκα (06/12)
Κυριακή 7 Δεκεμβρίου
Εστορίλ – Μορεϊρένσε (07/12)
Αλβέρκα – Νασιονάλ (07/12)
Εστρέλα Αμαδόρα – Αρούκα (07/12)
Τοντέλα – Πόρτο (07/12)
Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου
Γκιμαράες – Ζιλ Βισέντε (08/12)
Βαθμολογία (σε 12 αγώνες)
1. Πόρτο 34
2. Σπόρτινγκ Λισ. (13αγ.) 32
3. Μπενφίκα (13αγ.) 29
4. Ζιλ Βισέντε 23
5. Φαμαλικάο 20
6. Μπράγκα 19
7. Μορεϊρένσε 19
8. Γκιμαράες 17
9. Αλβέρκα 14
10. Εστορίλ 13
11. Ρίο Αβε 13
12. Σάντα Κλάρα 12
13. Νασιονάλ 12
14. Εστρέλα Αμαδόρα 11
15. Κάσα Πία 9
16. Τοντέλα 9
17. Αρούκα 9
18. AVS 3

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια είναι η χειρότερη στάση ύπνου – Οι γιατροί συνιστούν να τη σταματήσετε αμέσως

ΕΟΠΥΥ: Από μια καταγγελία στην εξάρθρωση κυκλώματος εικονικών συνταγογραφήσεων

Κυριάκος Πιερρακάκης στους πρέσβεις της ΕΕ: «Τώρα χρειάζεται συλλογική βούληση» για τους στόχους των εκθέσεων Draghi και Le...

UBS: Αυτές είναι οι νέες προβλέψεις της τράπεζας για την ελληνική οικονομία – Τι λέει για το δημογραφικό

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
01:15 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Euroleague: Μόνη πρώτη η Χάποελ, έχασε έδαφος ο Παναθηναϊκός – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Η Βαλένθια έφυγε με το «διπλό» από το Telekom Center Athens, νικώντας τον Παναθηναϊκό με 89-79...
23:22 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Παναθηναϊκός – Βαλένθια 79-89: Πορτοκαλί… καταιγίδα

Ο «θολωμένος» αγωνιστικά Παναθηναϊκός, που άφηνε πίσω του… ρωγμές σε κάθε φάση, υπέστη τ...
20:28 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Η Πολιτεία έθεσε ως προτεραιότητα τη δημόσια ασφάλεια, όχι τις φαντασιώσεις του Γιαννακόπουλου»

Με αφορμή τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, σχετικά με την αναβολή του χθ...
19:21 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Μετά το μπάσκετ ήρθε η σειρά του βόλεϊ: Έπεσε το ρεύμα στον τελικό ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός – BINTEO

Μετά την αναβολή της αναμέτρησης μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε για τη Euroleague,...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»