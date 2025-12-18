Φάμελλος: Η κινητοποίηση των αγροτών είναι για το συμφέρον όλων των κοινωνικών ομάδων – Πρέπει να φύγετε το συντομότερο

Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, κατηγορώντας την ότι συνεχίζει να «εμπαίζει» τους αγρότες.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έκανε λόγο για «ανεφάρμοστα μέτρα» που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, ενώ χαρακτήρισε ένα ακόμα πρόβλημα τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Αναφέρθηκε στο «γαλάζιο σκάνδαλο» που αποκάλυψε η Ευρωπαία εισαγγελέας για την κλοπή των χρημάτων των αγροτών από «τα γαλάζια παιδιά, τους ανθρώπους της ΝΔ, τους φίλους και κουμπάρους του κ. Μητσοτάκη», σχολιάζοντας πως «το Μαξίμου τρέμει» γιατί έρχονται και άλλες δικογραφίες.

Όπως είπε, ο κ. Ξυλούρης εμφανίστηκε στην Επιτροπή «δασκαλεμένος» γιατί «όσο σωπαίνει, τόσο λιγότεροι εκτίθενται». «Η “αριστεία” της Νέας Δημοκρατίας απεικονίζεται στο πρόσωπο του “Φραπέ”», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις, είπε πως αντιδρούν στο σχέδιο «αφανισμού» του, με αποκορύφωμα την παρακράτηση από τον ΕΛΓΑ. «Και δεν έχει ακόμα παραιτηθεί κανείς;», διερωτήθηκε, ενώ χαρακτήρισε «φωτοβολίδα» τα 160 εκατομμύρια στα οποία αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός και που έμειναν αδιάθετα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή «όχι για αυτά που έφαγαν οι Φραπέδες, Χασάπηδες και πήγαν σε Φεράρι και πόρσε».

Επιπρόσθετα, απέρριψε την πρόταση για επιτροπή τεσσάρων μηνών για το «ξέπλυμα» των ευθυνών της ΝΔ μέσω του αφηγήματος των «διαχρονικών ευθυνών» και επανέφερε το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής, μόνιμο, υπό την Βουλή. «Καμία συναίνεση στο κουκούλωμα του σκανδάλου» διαμήνυσε, ενώ επανέλαβε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για να νομοθετηθούν άμεσα τα αιτήματα των αγροτών, όπως είναι, μεταξύ άλλων, το αγροτικό ρεύμα στα 7 λεπτά την kWh με δημόσια ΔΕΗ, η επιστροφή του ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία, η πρόσκληση εργατών, πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα αγρο-εφόδια.

Μόνο έτσι, εξήγησε, θα «πάνε και οι αγρότες σπίτια τους να κάνουν Χριστούγεννα», ενώ υπογράμμισε ότι η ευθύνη για τους κλειστούς δρόμους είναι της κυβέρνησης, γιατί «η κινητοποίηση των αγροτών είναι για το συμφέρον όλων των κοινωνικών ομάδων».

Τέλος, εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή του στην υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, τονίζοντας πως θα δημιουργούσε νέα αδιέξοδα, αφού οι αγροτικές επιδοτήσεις δεν έχουν σχέση με τα δημόσια έσοδα και θα πρόσθετε καθυστερήσεις και γραφειοκρατικά προβλήματα.

«Οι αγρότες χρειάζονται εξειδικευμένη και άμεση εξυπηρέτηση και καθοδήγηση, από το στάδιο υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ, μέχρι και την καταβολή των επιδοτήσεων», είπε και τάχθηκε υπέρ ενός Οργανισμού «που θα εξυπηρετεί τον λόγο της ύπαρξής του με αξιοκρατία και λογοδοσία στη λειτουργία του, με διαφάνεια που θα εφαρμόζει απαρέγκλιτα το ενωσιακό και εθνικό, θεσμικό πλαίσιο».

«Η στρατηγική είναι απλά να τακτοποιήσουμε “τους δικούς μας” σε μικρό και μεγάλο επίπεδο»

«Η Ελλάδα απέκτησε growth strategy, αναπτυξιακή στρατηγική επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ήμουν στους συντάκτες και συζητήθηκε εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, και υπάρχουν πρακτικά, για να αποδείξω την υπεκφυγή σας», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, απαντώντας στον αν. Υπουργό Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, στην Ολομέλεια της Βουλής για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

«Αποσυνδέσατε τον αναπτυξιακό νόμο από την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας για να κάνουν πάρτυ οι κολλητοί σας και οι νταβατζήδες», είπε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι και στο θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης, φρόντισε πάλι να «τακτοποιήσει, με γύρισμα στα δάνεια, τους κολλητούς για να πάρουν χαμηλά επιτόκια». «Και όλα τα κρίσιμα έργα του κοινωνικού τομέα της κλιματικής ανθεκτικότητας, τώρα, εξάγονται και απορρίπτονται», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Σχολιάζοντας τα όσα είπε ο Ν. Παπαθανάσης για τον προγραμματισμό του προϋπολογισμού της Ευρώπης και ότι είναι χαμηλά η Ελλάδα, διερωτήθηκε: «Δηλαδή, έχουμε τον πρόεδρο του Εurogroup και είμαστε στην απέξω; Μας ‘έχουν ρίξει’ στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ πανηγυρίζετε ότι έχουμε τον πρόεδρο του Εurogroup;».

«Μαζέψατε τις αποφάσεις στην Αθήνα για να τακτοποιήσετε δικούς σας. Κάνατε πέντε χρόνια να πάρετε μπροστά, ενώ σας αφήσαμε νομοθετημένο το πρώτο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης της Ευρώπης και είχα βάλει και εγώ υπογραφές σε αυτή την απόφαση και το ξέρει πολύ καλά η Δυτική Μακεδονία, που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα δημογραφικής ταπείνωσης», υπογράμμισε. Ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση και για την κλιματική προσαρμογή, υπογράμμισε πως έχει ανακοινώσει «μόνο εκείνη την ηλεκτροκίνηση και ακόμα ψάχνουμε να βρούμε φορτιστές».

Ως «μεγαλύτερη απώλεια της πατρίδας μας φέτος» χαρακτήρισε το γεγονός ότι «η πράσινη ενέργεια, η οποία παρήχθη στην Ελλάδα φέτος, πετιέται διπλάσια από πέρυσι στη θάλασσα».

«Παράγεται στην Ελλάδα πράσινη φθηνή ενέργεια που μπορεί να πάει δωρεάν στους αγρότες για να επιβιώσουν. Ως επιλογή στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα. Και έχουμε διπλάσια. Διπλάσια. Τερατώδες», είπε.

Τέλος, ρώτησε τον αν. Υπουργό πότε θα ασχοληθεί η κυβέρνηση με τους αγρότες και το θέμα που προέκυψε με τον ΕΛΤΑ, «ενώ όλη η ύπαιθρος αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά φλέγεται μέσα σε παγωμένες μέρες».

«Ως εδώ. Δεν περνάνε πια αυτά. Πρέπει να φύγετε το συντομότερο. Είστε επικίνδυνοι για την πατρίδα», κατέληξε.

Σε δεύτερη απάντηση του στον αναπληρωτή υπουργό, ο Σωκράτης Φάμελλος επέμεινε ότι υπήρχε σχέδιο ανάπτυξης από τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο είναι αναρτημένο στη σελίδα του υπουργείου.

Αντιδρώντας στο επιχείρημα ότι είναι άλλο αναπτυξιακός νόμος, που χρηματοδοτεί επενδύσεις, και άλλο το σχέδιο ανάπτυξης της χώρας, είπε πως «αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα» και επανέλαβε ότι ο κ. Γεωργιάδης αποσύνδεσε τον αναπτυξιακό νόμο από το σχέδιο ανάπτυξης γιατί ήθελε να χρηματοδοτήσει τους «κολλητούς».

«Γι’ αυτό σας λέμε ότι δεν έχετε σχέδιο για την αγροτική παραγωγή. Γι’ αυτό σας λέμε ότι γίνεται ό,τι να ναι έξω. Μόνο φραπέδες, χασάπηδες, Φεράρι και Πόρσε. Αυτό και ρουσφέτια παντού, όπως τα ΕΛΤΑ. Χιλιάδες ρουσφέτια πέρναγαν από τα γραφεία υπουργών», είπε μεταξύ άλλων.

Όσον αφορά το θέμα της Δυτικής Μακεδονίας, υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε το πρώτο Ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, «πριν γίνουν οι μεγάλες συζητήσεις στον ΟΗΕ, πριν ξεκινήσει η θεσμοποίηση αυτού του θεσμού».

«Με προαποφασισμένη την ΑΑΔΕ, με μειωμένους πόρους στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με μειωμένους πόρους στο μεσοπρόθεσμο της χώρας. Και με ελλιπή διαπραγμάτευση και εκπροσώπηση στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα υπάρχει αύριο, όταν, έστω στην προδιαπραγμάτευση, είναι πάνω από 20% μειωμένοι οι πόροι για τη νέα περίοδο για την αγροτική πολιτική», πρόσθεσε.

Σε τρίτη του παρέμβαση, ο Σ. Φάμελλος χαρακτήρισε «προκλητικό» τον Ν. Παπαθανάση. «Η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει και έχει δημοσιοποιήσει με επίσημη υπογραφή, έναν μεσοπρόθεσμο προϋπολογισμό. Σε αυτό υπάρχει η υπόθεση ανάπτυξης για τον επόμενο χρόνο, της τάξης του 10%, που λαμβάνει υπόψη και τις επενδύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης. Και, δυστυχώς, στην τετραετία υπάρχει μια καθίζηση των επενδύσεων στο 0,9% και στο 0,8% την τελευταία χρονιά», ανέφερε.

«Από τη μια μεριά, δεν υπάρχει σχέδιο. Δηλαδή, η στρατηγική είναι απλά να τακτοποιήσουμε ‘τους δικούς μας’ σε μικρό και μεγάλο επίπεδο, εννοώ επιχειρήσεις ή στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και από την άλλη μεριά, φαίνεται ότι το παραγωγικό μοντέλο έχει πήλινα πόδια, που λέμε. Δεν έχει προοπτική, δεν είναι βιώσιμο και δεν μπορεί να συναγωνιστεί τις αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία και στο περιφερειακό επίπεδο», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ