Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικά drones έπληξαν την Οδησσό – Μία νεκρή και ζημιές σε ενεργειακές υποδομές

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και σοβαρές ζημιές καταγράφηκαν σε ενεργειακές υποδομές έπειτα από ρωσικές επιθέσεις που σημειώθηκαν χθες στην Οδησσό, στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της περιοχής, Ολέχ Κίπερ.

Σε ανάρτησή του στο Telegram,Ολέχ Κίπερ, ανέφερε ότι μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε όχημα στο οποίο επέβαινε μητέρα μαζί με τα τρία ανήλικα παιδιά της. Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και κατέληξε κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Τα τρία παιδιά διακομίστηκαν στο νοσοκομείο τραυματισμένα.

Παράλληλα, ο περιφερειάρχης απηύθυνε έκκληση στους πολίτες που αντιμετωπίζουν πολύωρες και πολυήμερες διακοπές ρεύματος να επιδείξουν ψυχραιμία και να αποφύγουν ενέργειες διαμαρτυρίας, όπως το στήσιμο οδοφραγμάτων.

Όπως τόνισε, οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στο ενεργειακό δίκτυο της περιφέρειας. «Τα συνεργεία εργάζονται αδιάλειπτα, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε όλα τα νοικοκυριά το συντομότερο δυνατό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

