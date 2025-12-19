Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικά drones έπληξαν την Οδησσό – Μία νεκρή και ζημιές σε ενεργειακές υποδομές

Σύνοψη από το

  • Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και σοβαρές ζημιές καταγράφηκαν σε ενεργειακές υποδομές έπειτα από ρωσικές επιθέσεις χθες στην Οδησσό, στη νότια Ουκρανία.
  • Μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε όχημα με μητέρα και τρία ανήλικα παιδιά, με τη γυναίκα να καταλήγει κατά τη μεταφορά στο νοσοκομείο και τα παιδιά να διακομίζονται τραυματισμένα.
  • Οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στο ενεργειακό δίκτυο, με τον περιφερειάρχη να ζητά ψυχραιμία από τους πολίτες εν μέσω πολύωρων διακοπών ρεύματος.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικά drones έπληξαν την Οδησσό – Μία νεκρή και ζημιές σε ενεργειακές υποδομές

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και σοβαρές ζημιές καταγράφηκαν σε ενεργειακές υποδομές έπειτα από ρωσικές επιθέσεις που σημειώθηκαν χθες στην Οδησσό, στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της περιοχής, Ολέχ Κίπερ.

Σε ανάρτησή του στο Telegram,Ολέχ Κίπερ, ανέφερε ότι μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε όχημα στο οποίο επέβαινε μητέρα μαζί με τα τρία ανήλικα παιδιά της. Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και κατέληξε κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Τα τρία παιδιά διακομίστηκαν στο νοσοκομείο τραυματισμένα.

Παράλληλα, ο περιφερειάρχης απηύθυνε έκκληση στους πολίτες που αντιμετωπίζουν πολύωρες και πολυήμερες διακοπές ρεύματος να επιδείξουν ψυχραιμία και να αποφύγουν ενέργειες διαμαρτυρίας, όπως το στήσιμο οδοφραγμάτων.

Όπως τόνισε, οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στο ενεργειακό δίκτυο της περιφέρειας. «Τα συνεργεία εργάζονται αδιάλειπτα, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε όλα τα νοικοκυριά το συντομότερο δυνατό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σε περίοδο αυξημένης δραστηριότητας η γρίπη στην Ελλάδα-Μέτρα προστασίας από τον ΕΟΔΥ

Σκέφτεστε συνέχεια συζητήσεις που έχετε κάνει; Τι σημαίνει αυτό, σύμφωνα με ειδικό

Στεγαστικό: Τι λέει η ΠΟΜΙΔΑ για τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Λαγκάρντ: Αισιόδοξη για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης, αβέβαιη για τον πληθωρισμό

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
03:05 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Ευρωπαϊκή Ένωση: Χωρίς συμφωνία, για την μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες

Χωρίς οριστική συμφωνία για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της Ουκρανίας ολοκληρώθηκε η Σύνοδο...
01:26 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

ΟΗΕ: Την εκλογή του νέου ύπατου αρμοστή για τους Πρόσφυγες Μπαρχάμ Άχμεντ Σαλίχ χαιρέτησε ο Αντόνιο Γκουτέρες

Τον Μπαρχάμ Άχμεντ Σαλίχ από το Ιράκ εξέλεξε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ως νέο ύπατο αρμοστή γ...
01:22 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες: Ακόμη πιο κοντά σε διέξοδο για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Ένα αναθεωρημένο, αυστηρά νομικά και πολιτικά ισορροπημένο σχέδιο για το ευρωπαϊκό δάνειο αποζ...
01:14 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

ΟΗΕ: Iστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας στη Δαμασκό – Mήνυμα Ελλάδας για συμπερίληψη και λογοδοσία

Για την κατάσταση στη Συρία ενημερώθηκε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, σε συνεδρία...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα