ΟΗΕ: Iστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας στη Δαμασκό – Mήνυμα Ελλάδας για συμπερίληψη και λογοδοσία

Για την κατάσταση στη Συρία ενημερώθηκε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, σε συνεδρίαση που έλαβε χώρα στην έδρα του διεθνούς οργανισμού.

Της συνεδρίασης ακολούθησε ανοικτή ενημέρωση για την αποστολή του Συμβουλίου στον Λίβανο και τη Συρία (3-7 Δεκεμβρίου), την οποία συντόνισαν η Αλγερία, η Δανία και η Σλοβενία. Η αποστολή σηματοδότησε την πρώτη επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας στη Δαμασκό και περιλάμβανε συναντήσεις με την προσωρινή ηγεσία της Συρίας, στελέχη του ΟΗΕ, την κοινωνία των πολιτών και επιτροπές διερεύνησης. Την Ελλάδα εκπροσώπησε στην αποστολή η μόνιμη αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ, πρέσβυς Αγ. Μπαλτά.

Το Συμβούλιο ενημέρωσαν η αναπ. γεν. γραμματέας για Πολιτικές και Ειρηνευτικές Υποθέσεις, Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο και η βοηθός γεν. γραμματέας για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις, Τζόις Μσούγια.

Η Ρ. ΝτιΚάρλο τόνισε μεταξύ άλλων, ότι η Συρία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο κατά το περασμένο έτος, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης κρατικών θεσμών και της δυνατότητας για μαζικές επιστροφές προσφύγων και εσωτερικά εκτοπισμένων. Προειδοποίησε ωστόσο, ότι η κατάσταση παραμένει εύθραυστη.

Υπογράμμισε ότι ο διάλογος χωρίς αποκλεισμούς, η μεταρρύθμιση του τομέα ασφάλειας και η διαρκής διεθνής υποστήριξη είναι απαραίτητα στοιχεία, επαναλαμβάνοντας ότι τα Ηνωμένα Έθνη είναι έτοιμα να στηρίξουν τον συριακό λαό καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου.

Από την πλευρά της, η Τζ. Μσούγια ανέφερε ότι η μετάβαση της Συρίας από την ανθρωπιστική βοήθεια στην ανάκαμψη και ανοικοδόμηση, θα απαιτήσει ευρεία υποστήριξη εταίρων […]. Πρόσθεσε ότι οι οδοί ανεφοδιασμού επανέρχονται σε ομαλούς ρυθμούς καθώς οι διασυνοριακές επιχειρήσεις σταδιακά τερματίζονται.

Ωστόσο, μετά την έκκληση του ΟΗΕ για χρηματοδότηση το 2025, έχουν καλυφθεί μόλις κατά 30% οι οικονομικές ανάγκες και εκατομμύρια άνθρωποι παραμένουν χωρίς βοήθεια, οδηγώντας των ΟΗΕ σε περικοπές και δύσκολες αποφάσεις προτεραιοποίησης, ενώ οι ανάγκες θα παραμείνουν τεράστιες και το επόμενο έτος.

Η Αγ. Μπαλτά, κατά την τοποθέτησή της υπογράμμισε ότι η ιστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας στη Συρία, η πρώτη από το 1945, «έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα υποστήριξης για την επανένταξη της Συρίας στη διεθνή κοινότητα» και κατέδειξε τη διαρκή δέσμευση των Ηνωμένων Εθνών. Σημείωσε ότι η πρώτη επέτειος από την πτώση του Άσαντ, πρέπει να μεταφραστεί σε «συγκεκριμένα βήματα προς την πλήρη ανάκαμψη και επανεγκαθίδρυσή της χώρας στη διεθνή σκηνή», υπογραμμίζοντας ότι ο ΟΗΕ μπορεί να λειτουργήσει ως αξιόπιστος εταίρος των συριακών αρχών σε αυτή τη διαδικασία.

Η Αγ. Μπαλτά τόνισε ότι «το να γυρίσει η σελίδα στη Συρία απαιτεί την πλήρη προστασία και συμπερίληψη όλων των συνιστωσών της κοινωνίας της». Υπογράμμισε ότι Μουσουλμάνοι, Αλαουίτες, Χριστιανοί, Δρούζοι και Κούρδοι «αξίζουν το ίδιο δικαίωμα ίσης εκπροσώπησης και την ίδια ευκαιρία για ειρήνη», ζητώντας οι κοινοβουλευτικές έδρες που απομένουν, να αντισταθμίσουν τις υποεκπροσωπούμενες κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και των εθνοτικών ή θρησκευτικών ομάδων. Παράλληλα, τόνισε ότι ο εξτρεμισμός δεν πρέπει «να μολύνει την πορεία προς την ειρήνη και ασφάλεια», ζητώντας λογοδοσία και καταδικάζοντας πρόσφατες επιθέσεις, όπως το θανατηφόρο πλήγμα σε αμερικανική στρατιωτική αυτοκινητοπομπή.

Η Ελλάδα χαιρέτισε τα βήματα προς τη λογοδοσία, όπως είναι η πρώτη δίκη για τη βίαιη επίθεση στα παράλια, καθώς και τη σύλληψη στελεχών ασφαλείας που ενεπλάκησαν σε σεκταριστικές επιθέσεις στη Σουέιντα, καθώς και τις κινήσεις προσέγγισης του προσωρινού Προέδρου Αλ Σάρα προς τις χριστιανικές κοινότητες. Σημείωσε ότι η έκθεση της Συριακής Επιτροπής αναμένεται να δημοσιοποιηθεί έως το τέλος του έτους και τόνισε ότι «η λογοδοσία και η μεταβατική δικαιοσύνη πρέπει να παραμείνουν κορυφαία προτεραιότητα», ενώ η μεταρρύθμιση του τομέα ασφάλειας αποτελεί προϋπόθεση για τη σταθερότητα. Έκανε επίσης έκκληση για εφαρμογή της συμφωνίας Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων SDF-Δαμασκού με καλή πίστη και προειδοποίησε κατά της ξένης παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις της Συρίας.

«Η Ελλάδα έχει παράσχει οικονομική συνεισφορά και θα συνεχίσει να το πράττει σε διάφορους ανθρωπιστικούς τομείς. Επιπλέον, έχουμε επανειλημμένα εκφράσει την ετοιμότητά μας να σταθούμε στο πλευρό των Σύρων και να συμμετάσχουμε ενεργά στην ανάκαμψη της χώρας» τόνισε η κ. Μπαλτά.

Τα μέλη του Συμβουλίου αναφέρθηκαν στην πρώτη επέτειο από την ανατροπή της κυβέρνησης Άσαντ από δυνάμεις υπό τον προσωρινό πρόεδρο Άχμεντ Αλ Σάρα. Τόνισαν ότι το νέο πολιτικό τοπίο αποτελεί ευκαιρία για μια, χωρίς αποκλεισμούς, συριακής ιδιοκτησίας μετάβαση. Μετέφεραν εντυπώσεις από το πλούσιο, αλλά σύντομο πρόγραμμα συναντήσεων στη Δαμασκό, όπου συζήτησαν ζητήματα μεταβατικής δικαιοσύνης, συμφιλίωσης, ανθρωπιστικών συνθηκών, αντιτρομοκρατίας και περιφερειακής ασφάλειας.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τον μήνα Δεκέμβριο και μόνιμος αντιπρόσωπος της Σλοβενίας, Σ. Ζμπογκάρ, υπογράμμισε ότι η αποστολή του Συμβουλίου Ασφαλείας στη Δαμασκό, στόχευε να δείξει αλληλεγγύη προς τον συριακό λαό και να ενισχύσει τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας σε μια «καλύτερη μελλοντική πορεία». Σύροι αξιωματούχοι, όπως ο μόνιμος αντιπρόσωπος της χώρας στον ΟΗΕ Ιμπραήμ Ολάμπι, χαρακτήρισαν την επίσκεψη ως «ιστορική στιγμή» για την αποκατάσταση εμπιστοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ